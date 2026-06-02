Išskirtinis žvilgsnis: kaip atrodo lemiamos UTMA kovotojo valandos metant svorį

D. Jemeljanovui pasirodymas UTMA 18 turnyre buvo jau ketvirtoji jo karjeros kova.
Su latviu Raimondu Aukštikalniu turėjęs susitikti D. Jemeljanovas į Kauną atvyko kartu su visais UTMA kovotojais, o balandžio 16 d. prasidėjo paskutinė ir sunkiausia pasiruošimo dalis prieš kovą – svorio metimas.
Visą šį procesą iki pat medicininės svėrimų dalies ir atsistatymo po svėrimų be jokio filtro ir iš pirmų eilių įamžino pats D. Jemeljanovas ir jo treneris Ąžuolas Zubė, o visa tai galiausiai atsirado „24 Hours Until The Fight“ pirmajame epizode UTMA YouTube kanale.
Dar naktį prieš oficialius svėrimus D. Jemeljanovas svėrė 83,8 kg, tačiau užlipęs ant svarstyklių kitos dienos rytą jau fiksavo 80,6 kg svorį – taigi, per mažiau nei 12 valandų numetė 3,2 kg.
Visas procesas nuosekliai įamžintas – rytinis sportas su specialiu kostiumu, pirtis, prakaitavimas po antklodėmis ir pasiektas rezultatas.
Tiesa, ne ką mažiau svarbi užduotis yra atsistatymas po svorio metimo procedūros – čia galima pridaryti klaidų, kurios kovos dieną gali kainuoti pergalę.
„Noriu košės, avižų, su medumi ir saulėgražomis. Bet labai ir blynų norėčiau, labai norėčiau“, – sakė D. Jemeljanovas.
Tiesa, jam iškart pamokas priminė Ą. Zubė: „Kaip praėjusį kartą? Buvo klaidų truputį padaryta.“
„Išmokom, dabar jau viskas, judam toliau“, – teigė D. Jemeljanovas.