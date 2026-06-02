Lietuvos U23 čempionai – A. Šimkutė ir M. Lozenko

Moterų grupėje čempione tapo Aušrinė Šimkutė. Pasibaigus pogrupių kovoms, ji užėmė pirmąją vietą reitinge ir be didesnių iššūkių nukeliavo iki nugalėtojos pakylos. Vicečempione ir sidabro medalio laimėtoja tapo Kamila Jonynaitė, iki finalinės dvikovos laimėjusi visas savo kovas.
Trečiąsias vietas ir bronzos medalius iškovojo jaunių grupės atstovės Beatričė Žilionytė ir Patricija Vitonė, pogrupiuose patyrusios po vieną pralaimėjimą. Varžybose dėl traumos nedalyvavo šiuo metu pirmąją vietą Lietuvos reitinge užimanti Lurdė Grabovskytė.
Vyrų grupėje Lietuvos čempionu tapo Makaras Lozenko. Nors pogrupyje sportininkas patyrė vieną pralaimėjimą, tai nesutrukdė jam sėkmingai pasirodyti atkrintamosiose varžybose.
Pirmąją vietą Lietuvos reitinge užimantis M. Lozenko užtikrintai žengė iki finalo, kuriame rezultatu 15:8 įveikė sidabro medalį laimėjusį Jegorą Gryzlovą. Bronzos medalius iškovojo Laurynas Laucius ir Liutauras Valeika.