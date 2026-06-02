Raumenį nusirovęs Mykolas Alekna staiga „iššovė“ neįtikėtinu apsisprendimu

Kaip paaiškėjo, sezonui JAV besirengęs keturis kartus geriausiu šalies sportininku rinktas M. Alekna traumą gavo per treniruotę, kai bandė gulint išspausti 200 kg štangą.
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Medikai ir sporto specialistai tikino, kad po tokios traumos M. Aleknai teks reabilituotis 4–6 mėnesius.
Dar praėjusių metų balandžio 13-ąją Ramonoje vykusiose varžybose M. Alekna du kartus gerino planetos rekordą: pradžioje diską nuskraidino 74.89 m, o galiausiai užfiksavo neįtikėtiną rezultatą – 75.56 m.
Šiemet disko metimo žvaigždė planavo startuoti ne tik „Deimantinės lygos“ varžybose, komerciniuose turnyruose bei NCAA čempionate, tačiau svarbiausiu pasirodymu turėjo tapti rugpjūčio 10–16 dienomis Didžiosios Britanijos mieste Birmingame vyksiantis Europos lengvosios atletikos čempionatas.
Vis dėlto manyta, kad geriausiu atveju M. Alekna galėtų pasirodyti tik Senojo žemyno pirmenybėse.
Tačiau antradienį M. Alekna per savo socialinius tinklus pranešė, jog jis jau pasirengęs į disko sektorių įžengti liepos 4 dieną: tai būtų vos keturi mėnesiai po traumos. Lietuvis sutiko dalyvauti „Deimantinės lygos“ etape Judžine (JAV). M. Alekna išplatino oficialų „Deimantinės lygos“ anonsą.
„Oficialu: vyrų disko metimo varžybos žada aukščiausio lygio reginį. Šių metų „Prefontaine Classic“ varžybose dalyvaus visi ryškiausi disko metimo pasaulio vardai – dabartinis pasaulio čempionas, olimpinis čempionas ir pasaulio rekordininkas.
Žiūrovai turės galimybę gyvai stebėti švedo Danielio Stahlio, jamaikiečio Roje Stonos ir lietuvio Mykolo Aleknos pasirodymus“, – paskelbė varžybų Judžine organizatoriai.
Šia žinute instagram socialiniame tinkle pasidalino ir pats M. Alekna.
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