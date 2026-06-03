Minint Pasaulinę bėgimo ir dviračių dieną – netikėtos įžvalgos apie bėgikų ir dviratininkų įpročius

„Garmin“ duomenys rodo, kad vis daugiau žmonių renkasi aktyvų laisvalaikį ir kryptingai siekia sportinių tikslų. Tiek bėgimas, tiek važiavimas dviračiu išlieka vienomis populiariausių fizinio aktyvumo formų, o išmaniosios technologijos padeda geriau suprasti savo fizinę būklę, planuoti treniruotes ir stebėti progresą.
Bėgikai vis dažniau renkasi treniruotes patalpose
Naujausi „Garmin“ duomenys rodo, kad bėgimo populiarumas ir toliau auga. Per pastaruosius metus naudotojai užregistravo beveik 13 proc. daugiau bėgimų patalpose ir 3 proc. daugiau bėgimų lauke. Tai atskleidžia, kad vis daugiau žmonių siekia išlaikyti nuoseklų treniruočių ritmą nepriklausomai nuo sezono ar oro sąlygų.
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Vidutiniškai vienos treniruotės metu bėgikai įveikdavo 7,76 kilometro. Didžiausiu aktyvumu išsiskyrė 50–59 metų amžiaus grupė – jos atstovai per vieną bėgimą vidutiniškai nubėgdavo 8,2 kilometro.
Analizė taip pat atskleidė skirtingas bėgimo tendencijas tarp vyrų ir moterų. Vyrų vidutinis tempas siekė 5 min. 41 sek./km, o moterų – 6 min. 32 sek./min
Daugiausia kilometrų bėgikai užfiksavo rugpjūčio mėnesį, o ilgiausius atstumus dažniausiai įveikdavo šeštadieniais. Tarp „Garmin Coach“ treniruočių programų naudotojų populiariausias tikslas buvo pusmaratonis. Duomenys taip pat rodo, kad vidutinis „Garmin“ bėgikų VO2 max rodiklis siekė 50, o vidutinis miego balas – 73.
Ilgesnės dviratininkų išvykos
Duomenys atskleidė, kad dviratininkai taip pat nevengia ilgesnių maršrutų. „Garmin“ duomenimis, vienos treniruotės metu jie vidutiniškai nuvažiuodavo 46 kilometrus ir kelyje praleisdavo beveik dvi valandas.
Aktyviausia savaitės diena tarp dviratininkų buvo sekmadienis, o daugiausia važiavimų užfiksuota rugpjūtį. Tai patvirtina, kad dviračių sezonas didžiausią pagreitį įgauna vasaros pabaigoje, kai palankios oro sąlygos skatina leistis į ilgesnes išvykas.
Vidutinis važiavimo greitis siekė 24 km/val., o per vieną treniruotę dviratininkai vidutiniškai įveikdavo 353 metrų aukščio skirtumą, atspindintį įvairų maršrutų reljefą ir augantį susidomėjimą aktyvesnėmis trasomis.
Kaip atrodo Lietuvos sportininkų rezultatai?
Pasaulinės tendencijos atsispindi ir Lietuvos sportininkų rezultatuose. „Garmin“ duomenimis, vienos bėgimo treniruotės metu šalies bėgikai vidutiniškai įveikia 7,89 kilometro ir bėgimui skiria beveik 47 minutes. Vidutinis bėgimo tempas siekia 5 min. 57 sek./km.
Aktyvūs išlieka ir dviračių entuziastai. Vienos išvykos metu Lietuvos dviratininkai vidutiniškai nuvažiuoja 41,5 kilometro ir kelyje praleidžia apie 103 minutes. Lauko dviračių treniruotės vidutiniškai trunka 105,8 minutės, o treniruotės patalpose – 67 minutes.
Šie duomenys rodo, kad bėgimas ir važiavimas dviračiu Lietuvoje išlieka tarp populiariausių aktyvaus laisvalaikio formų, o šalies gyventojai aktyviai renkasi ištvermės sporto šakas kaip būdą palaikyti gerą fizinę formą ir savijautą.
Technologijos padeda geriau pažinti savo galimybes
Tobulėjant sporto technologijoms, sportininkai ir aktyvaus gyvenimo būdo entuziastai gali vis tiksliau stebėti savo rezultatus, planuoti treniruotes ir vertinti atsistatymą. Tokie įrenginiai kaip „Forerunner“ serijos išmanieji laikrodžiai ar „Edge“ dviračių kompiuteriai suteikia galimybę realiuoju laiku sekti svarbiausius treniruočių rodiklius, o surinktus duomenis analizuoti „Garmin Connect“ platformoje.
Duomenų svarbą kasdienėse treniruotėse pabrėžia ir profesionalūs sportininkai. 800 metrų bėgikas Isaiah Harris pasakoja, kad „Forerunner 970“ padeda išlaikyti tikslų tempą net treniruojantis uždarose arenose.
„Gyvendamas Sietle dažnai treniruojuosi uždarose bėgimo arenose, todėl man svarbu išlaikyti tokį pat bėgimo tempą, kokį suteikia GPS lauke. Patikimi duomenys padeda maksimaliai išnaudoti kiekvieną treniruotę, nesvarbu, kur bėgu“, – sako sportininkas.
Kalnų dviratininkė Haley Batten išskiria „Edge 850“ dviračių kompiuterį ir „Garmin Connect“ ekosistemą, leidžiančią vienoje vietoje stebėti navigacijos, treniruočių, miego ir atsistatymo duomenis. Anot jos, tai padeda efektyviau planuoti krūvį ir išlaikyti balansą tarp treniruočių bei poilsio.
Šiuolaikinės technologijos padeda treniruotis kryptingiau ir geriau suprasti savo fizinę būklę. Bėgikams skirtuose „Garmin Forerunner“ serijos laikrodžiuose bei universaliuose modeliuose, tokiuose kaip „Fēnix 8 Pro“ ar „Venu 4“, integruotos pažangios treniruočių, sveikatos stebėsenos ir atsistatymo funkcijos. Tuo metu dviratininkams skirti „Edge“ dviračių kompiuteriai, „Rally“ galios matuokliai, „Varia“ išmanieji žibintai ir galinio vaizdo radarai bei „Tacx“ išmanieji treniruokliai padeda efektyviau treniruotis tiek lauke, tiek namuose.