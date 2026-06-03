Simbolinį deglą uždegęs prezidentas V. Adamkus: olimpinės vertybės stiprina visuomenę

Tuomet deglas pratęsė kelionę Neries upe, o šeštadienį pasieks Nemuno salą Kaune. Būtent čia miesto gyventojus, svečius ir profesionalius sportininkus suburs įspūdinga ir ilgametes tradicijas Lietuvoje turinti sporto šventė – Olimpinė diena.
Jau daugiau kaip tris dešimtmečius Lietuvoje rengiama Olimpinė diena kviečia iš arčiau pažinti skirtingas sporto šakas, skatina aktyvų gyvenimo būdą ir dalijasi olimpinėmis vertybėmis – pagarba, draugyste ir tobulėjimu.
Jų svarbą pabrėžia ir simbolinį Olimpinės dienos deglą uždegęs prezidentas V. Adamkus: „Olimpinės vertybės augina ne tik sportininkus – jos stiprina visą visuomenę.“
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„Olimpinė diena – didelė ir svarbi šventė, kasmet suburianti sporto entuziastus ir profesionalius sportininkus. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi jų noru dalintis olimpinėmis vertybėmis, sukauptomis žiniomis ir taip įnešti svarų indėlį į aktyvesnį ir sveikesnį mūsų visų gyvenimo būdą“, – sako Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė, olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė.
Ji pažymi, kad Olimpinėje dienoje šiemet ypatingas dėmesys skiriamas šeimai – visiems jos nariams, nuo mažiausio iki didžiausio. Per Olimpinę dieną jie galės išmėginti į 2028-ųjų Los Andželo olimpines žaidynes įtrauktas sporto šakas ir galbūt netgi atrasti tokią, kurią norėtųsi įtraukti į savo kasdienybę. Tai padaryti šventės dalyviams padės patys olimpiečiai.
Simbolinis deglas Kauną pasieks šeštadienį
Iš LTOK būstinės jos išlydėtas ir prezidento V. Adamkaus uždegtas deglas kelionę pratęsė Neries upe. Deglą plukdė olimpinis vicečempionas Mindaugas Griškonis, o vėliau perėmė gimnastas Rokas Guščinas ir šokėjas ant ledo Saulius Ambrulevičius.
Šeštadienį, per Olimpinės dienos atidarymo ceremoniją, deglas pratęs savo kelionę. Jį iki scenos pasikeisdami neš dar 11 šalies olimpiečių: biatlonininkai Maksimas Fominas ir Karolis Dombrovskis, buriuotojai Viktorija Andrulytė ir Juozas Bernotas, irkluotojai Birutė Šakickienė ir Saulius Ritter, slidininkės Eglė Savickaitė ir Vida Vencienė, krepšininkas Gintautas Matulis, šuolininkė į aukštį Nelė Žilinskienė ir disko metikas Romas Ubartas. Visus juos šventėje galės sutikti ir lankytojai, bus ir dar daugiau olimpiečių, atvyksiančių kartu su visa savo šeima.
Olimpinėje dienoje apsilankę kauniečiai ir miesto svečiai galės išmėginti įvairias olimpines sporto šakas ir pabendrauti su Lietuvos olimpiečiais, pasiklausyti pranešimų ir diskusijų sporto, fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos temomis.
Norinčiųjų pasportuoti lauks 3x3 krepšinio turnyras, HYROX varžybos, plaukimo užduočių trikovė „Žalgirio“ baseine ir tradicinis Olimpinės mylios bėgimas. Taip pat bus galima išmėginti ir naujai į 2028-ųjų Los Andželo olimpinių žaidynių programą įtrauktą skvošą.
Šventės metu taip pat bus galima stebėti Baltijos taurės futbolo rungtynes Lietuva-Latvija ir netgi patiems išbandyti jėgas specialiame stalo futbole, kuriame bus galima renginio svečiams bus galima pasivaržyti su olimpiečiais. Pramogos lauks ir pačių mažiausiųjų sporto šventės dalyvių.
Olimpinė diena vyks Nemuno saloje Kaune ir, kaip įprasta, bus nemokama. Šventės tikslas – skatinti aktyvų gyvenimo būdą, skleisti olimpines vertybes, supažindinti su sportu iš arčiau ir padėti atrasti mėgstamą veiklą. Lietuvoje Olimpinė diena pirmą kartą buvo surengta 1989 metais Vilniuje. 2015 metais ši diena tapo keliaujančia švente ir kaskart aplanko vis kitą šalies miestą.