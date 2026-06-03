Tailande – penkias sekundes trukusi D. Dirksčio kova: varžovą patiesė vienu judesiu

24-erių kovotojas antradienį socialinėje erdvėje pasidalino šioje šalyje vykusios kovos vaizdo įrašu, kuriame nugalėjo varžovą vos kelias sekundes trukusioje kovoje.
Lietuvis priešininką į nokautą pasiuntė vos vienu judėsiu – smūgiuodamas koja.
Po pergalingos kovos D. Dirkstys buvo apdovanotas savo sužadėtinės Oksanos Pikul bučiniu, kuri šią kovą Tailande stebėjo gyvai.
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Primename, kad D. Dirksčio ir SergejausMaslobojevo kova pagal kikbokso taisykles įvyks rugsėjo 26-ąją, UTMA turnyre, Kaune.
Ilgai laukta ir bene daugiausiai kalbų sulaukusi, ir emocijų jau spėjusi sukelti dvikova įvyks pagal kikbokso taisykles svorio kategorijoje iki 94 kg.
„Be jokios abejonės – tai yra didžiausia kova Lietuvoje, tai yra didžiausia kova Lietuvos istorijoje. Patys matome, kiek laiko augo ši kova, kaip jos kūrimas buvo brandinamas. Manau, kad šiuo metu ši kova yra žmonėms labiausiai įdomi ir kelia didžiausią susidomėjimą Lietuvos istorijoje“, – teigė UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Dominykas DirkstyskovaTailandas
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