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Testas. Ar atidžiai gegužės mėnesį stebėjote Lietuvos sporto įvykius?

2026 m. birželio 3 d. 09:39
Gegužės mėnesį Vilniaus „Ryto“ krepšininkai tapo Čempionų lygos nugalėtojais, bet jau ketvirtfinalyje iškrito iš Lietuvos krepšinio lygos atkrintamųjų varžybų, Kauno „Žalgiris“ kovojo krepšinio Eurolygos ketvirtfinalyje, tenisininkas Vilius Gaubas debiutavo Didžiojo kirčio turnyre, kitas tenisininkas Edas Butvilas – ATP turo turnyre, bėgikė Gabija Galvydytė – Deimantinės lygos varžybose, oficialiose varžybose tikslus pasiekė Lietuvos vyrų ledo ritulio ir moterų tinklinio rinktinės, o Telšių „Džiugas“ tapo Lietuvos futbolo lygos lyderiu.
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