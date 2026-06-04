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Lenkė ir toliau drebina „Roland Garros“ – dar nė viena tenisininkė nežaidė finale, patekusi per kvalifikaciją

2026 m. birželio 4 d. 21:10
Lrytas.lt
Lenkė Maja Chwalinska (WTA-114) „Roland Garros“ padarė tai, ko iš esmės nesugebėjo padaryti nė viena tenisininkė. Į kvalifikaciją patekusi 24 metų Lenkijos atstovė galiausiai tapo didžiausia šio sezono sensacija. Ketvirtadienį 24-erių M. Chwalinska turnyro pusfinalyje per 2 val. 10 min. 7:6(4), 6:4 susitvarkė su ruse Dianą Shnaider (WTA-23) ir varžysis finale.
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Ji tapo pirmąja moterimi turnyro istorijoje, patekusia į finalą iš kvalifikacijos turnyro. Taip pat lenkė tapo vos trečiąja žaidėja, kuri debiutavo „Roland Garros“ ir iškart pateko į finalą.
Anksčiau tai buvo pavykę Evonne Goolagong (1971 m.) ir Chris Evert (1973 m.).
M. Chwalinska aukščiausiai reitinge buvo 113-oje vietoje ir dabar yra pirmoji sportininkė per 40 metų, kuri pasiekė finalą su tokiu žemu reitingu.
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Finale Lenkijos atstovė susikaus su ruse Mirra Andrejeva (WTA-8), kuri taip pat atliko savotišką staigmeną. Ji pusfinalyje palaužė ukrainietę Marta Kostiuk. Pastaroji laimėjo iš eilės net 17 mačų iš eilės. Tačiau šįkart rusė nugalėjo 6:3, 6:1.
Tai bus pirmasis rusės ir lenkės tarpusavio susitikimas WTA ture.
Bendrą „Roland Garros“ prizų fondą sudaro 61 mln. 723 mln. eurų.
TenisasRoland Garros

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