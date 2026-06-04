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Liepą Maskvoje vyks Trumpo ir Putino sutartos JAV ir Rusijos ledo ritulio rungtynės

2026 m. birželio 4 d. 16:57
Liepos 1 d. Maskvoje vyks Rusijos ir JAV ledo ritulininkų rungtynės, dėl kurių abiejų šalių vadovai asmeniškai susitarė praėjusiais metais, ketvirtadienį pareiškė Amerikos prekybos rūmų Rusijoje prezidentas Robertas Agee, kurį cituoja naujienų portalas „The Moscow Times“.
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Surengti ledo ritulio rungtynes tarp Rusijos ir JAV žaidėjų abiejose šalyse pirmą kartą pasiūlė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas per pokalbį telefonu su kolega JAV Donaldu Trumpu 2025 m. kovo mėnesį. Kremlius tuomet teigė, kad D. Trumpas šią idėją palaikė, primena „The Moscow Times“.
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Kalbėdamas Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume, R. Agee paskelbė, kad pirmosios tokios rungtynės vyks Maskvos Lužnikų olimpiniame komplekse ir sutaps su JAV nepriklausomybės 250-osiomis metinėmis, kurios švenčiamos liepos 4 d.
„Tikimės, kad tai padės ištirpdyti tarp mūsų susidariusį ledą“, – sakė R. Agee, turėdamas galvoje geopolitines įtampas tarp Vašingtono ir Maskvos.
Pasak jo, renginyje dalyvaus NHL superžvaigždė ir žinomas V. Putino rėmėjas Aleksandras Ovečkinas, tačiau tarp komandų žaidėjų bus tiek profesionalių sportininkų, tiek mėgėjų.
„The Moscow Times“ kreipėsi į JAV ledo ritulio federaciją, prašydama pakomentuoti artėjantį mačą, tačiau iki straipsnio pasirodymo atsakymo nesulaukė. Vis dėlto patys rusų žurnalistai labiau teigia, kad dvikova įvyks tarp verslo struktūrų atstovų, o JAV komandą sudarys daugiausiai Amerikos prekybos rūmų Rusijoje klerkai.
Po 2022 m. plataus masto invazijos į Ukrainą Tarptautinė ledo ritulio federacija uždraudė Rusijai dalyvauti visuose oficialiuose tarptautiniuose turnyruose, primena „The Moscow Times“.
Rusijos ledo ritulio rinktinėJAV ledo ritulio rinktinėDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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