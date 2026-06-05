Įtampa kyla: iš D. Dirksčio – vieši kaltinimai S. Maslobojevui

Socialinėje erdvėje D. Dirkstys priminė jo būsimą varžovą persekiojusią teigiamo dopingo testo istoriją bei apkaltino S. Maslobojevą papirktais mėginių rezultatais.
„Bet tai tikrinam sierą (S. Maslobojevą) ant kurso testu, ane? Gal anksčiau nei kovos dieną? Nes paskutinį kartą, kai jis buvo tikrintas, testas buvo teigiamas.
Tada nulėkė į kažkokią privačią polikliniką kaime ir susimokėjo, kad parašytų taip, kaip jam reikia. Bet pagrindinės organizacijos testai vis tiek buvo teigiami. Jis, manau, supranta, kad manęs be kurso nepaims. Jam per daug čia pastatyta ant kortos“, – penktadienio rytą instagrame rašė D. Dirkstys.
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D. Dirksčio ir S. Maslobojevo kova pagal kikbokso taisykles įvyks rugsėjo 26-ąją UTMA ringe.
Ilgai laukta ir bene daugiausiai kalbų sulaukusi, ir emocijų jau spėjusi sukelti dvikova įvyks pagal kikbokso taisykles svorio kategorijoje iki 94 kg.
„Be jokios abejonės – tai yra didžiausia kova Lietuvoje, tai yra didžiausia kova Lietuvos istorijoje. Patys matome, kiek laiko augo ši kova, kaip jos kūrimas buvo brandinamas. Manau, kad šiuo metu ši kova yra žmonėms labiausiai įdomi ir kelia didžiausią susidomėjimą Lietuvos istorijoje“, – teigė UTMA vadovas Viktoras Gecas.
Dominykas DirkstysSergejus Maslobojevaskova
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