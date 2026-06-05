Įspūdinga: šuolininkė su kartimi R. Miklyčiūtė pagerino dar vieną Lietuvos rekordą

R. Miklyčiūtė Vokietijoje vykstančiose „World Athletics“ kontinentinio turo bronzinėse varžybose „Touch the clouds festival” įveikė 4,45 m aukštį ir pagerino sau pačiai priklausiusį Lietuvos rekordą (4,40 m), praneša Lietuvos lengvosios atletikos federacija.
Lietuvos rekordus sportininkė gerinusi iš viso yra jau beveik 20 kartų.
Nacionalinį šuolio su kartimi rekordą R. Miklyčiūtė gerina jau trečią kartą per pastarąjį pusmetį.
Susiję straipsniai
Sausio mėnesį vykusiose varžybos sportininkė Lietuvos rekordą gerino net du kartus per tą patį vakarą: iš pradžių įveikusi 4,36 m aukštį, o vėliau peršokusi ir į 4,40 m lygmenį iškeltą kartelę.
R. Miklyčiūtę Lietuvoje bus galima išvysti jau birželio 17 dieną Palangoje, kur vyks „Cosma Cup“ varžybos.