Kauno Nemuno saloje startavo Olimpinė diena

Nuo pat ryto Nemuno saloje lankytojų laukia daugiau nei 70 veiklų: sporto šakos, interaktyvios veiklos, susitikimai su olimpiečiais, varžybos, diskusijos ir pramogos visai šeimai. Sporto entuziastai gali dalyvauti ir tradiciniame Olimpinės mylios bėgime, 3x3 krepšinio turnyre, HYROX varžybose, plaukimo užduočių trikovėje „Žalgirio“ baseine ir dar daugiau. Kaip ir kasmet, visi Olimpinės dienos renginiai yra nemokami ir atviri visiems.
Olimpinės dienos deglo estafetėje – keliolika olimpiečių
Tradiciškai Olimpinės dienos atidarymo ceremonija prasidėjo olimpinio deglo estafete. Į sceną Nemuno saloje iškilmingai atneštas deglas priminė olimpinio judėjimo tęstinumą, pagarbą tradicijoms ir vertybėms, kurios vienija skirtingų kartų sportininkus.
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Olimpinės dienos deglas buvo uždegtas prezidento Valdo Adamkaus ir dar iki renginio pradėjo savo kelionę Nemuno salos link Neries upe. Deglą ant vandens motociklo plukdė olimpinis vicečempionas Mindaugas Griškonis, o vėliau perėmė gimnastas Rokas Guščinas ir šokėjas ant ledo Saulius Ambrulevičius.
Olimpinės dienos atidarymo ceremonijos metu deglą iki scenos pasikeisdami nešė dar 13 šalies olimpiečių: biatlonininkai Maksimas Fominas ir Karolis Dombrovskis, buriuotojai Viktorija Andrulytė ir Juozas Bernotas, irkluotojai Birutė Šakickienė, Ieva Adomavičiūtė ir Saulius Ritter, slidininkės Eglė Savickaitė ir Vida Vencienė, krepšininkas Gintautas Matulis, dailiojo čiuožimo atstovė Meda Variakojytė, šuolininkė į aukštį Nelė Žilinskienė ir disko metikas Romas Ubartas. Visus juos šventėje gali sutikti ir lankytojai, yra ir dar daugiau olimpiečių, kurie atvyko kartu su savo šeimos nariais.
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pabrėžė, kad Olimpinės dienos esmė – ne tik sportiniai pasiekimai, bet ir galimybė kiekvienam žmogui pajusti judėjimo džiaugsmą, stiprinti sveikatą bei būti aktyvios bendruomenės dalimi: „Sportas – tai ne vien rezultatai. Sportas yra bendrystė, gera nuotaika, bendravimas, buvimas kartu, o svarbiausia – tai įprotis judėti, sportuoti ir stiprinti savo sveikatą. Būtent tai ir yra pagrindinis mūsų tikslas. Tikiuosi, kad ši tradicinė Olimpinė diena įkvėps judėti tiek pačius mažiausius, tiek vyriausius mūsų visuomenės narius.“
Sveikindamas renginio dalyvius Kauno vicemeras Mantas Jurgutis pabrėžė miesto sporto tradicijas, bendrystės svarbą ir džiaugėsi, kad didžiausia šalies sporto šventė šiemet vyksta būtent Kaune. „Nuoširdžiai dėkoju visiems, kad esate Kaune – sporto mieste, mieste, kuris žino, ką reiškia būti kartu, sportuoti kartu, gerbti vieni kitus ir įgyvendinti tokio masto projektus“, – sakė M. Jurgutis.
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė, olimpinė čempionė Daina Gudzinevičiūtė dėkojo Kauno miestui ir visiems, prisidėjusiems prie šios šventės organizavimo: „Parodykime šiandien, kaip mokame švęsti. Mokame švęsti ne tik pergales – mokame švęsti sportą, olimpizmą ir buvimą kartu.“
Išskirtinį vaizdo sveikinimą Olimpinės dienos organizatoriai ir renginio lankytojai gavo nuo Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentės Kirsty Coventry: „Noriu nuoširdžiai padėkoti Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui ir prezidentei Dainai. Jūsų darbas puoselėjant sportą ir olimpines vertybes ne tik Olimpinės dienos metu, bet ir visus metus, yra išties įkvepiantis. Labiausiai mane žavi tai, kaip per sportą ugdote jaunąją kartą. Jūs padedate vaikams ir jaunimui judėti, mokytis ir augti, stiprinate jų pasitikėjimą savimi bei ugdote gyvenime reikalingus įgūdžius.“
Ji taip pat pabrėžė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto pastangas olimpines vertybes diegti mokyklose ir bendruomenėse, kasmet į veiklas įtraukiant tūkstančius mokytojų ir jaunų žmonių. Pasak K. Coventry, Lietuvoje nuosekliai puoselėjamos tokios vertybės kaip lygybė, įtrauktis, saugumas ir tvarumas, o būtent per jas sportas tampa svarbia jėga, kuriančia teigiamus pokyčius ne tik sporto pasaulyje, bet ir visoje visuomenėje. „Todėl šiandien mano žinutė visiems Lietuvos žmonėms yra paprasta: judėkime! Būkime aktyvūs, smagiai praleiskime laiką ir kartu švęskime šią ypatingą dieną“, – sakė ji.
Atidarymo ceremonijos metu LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė buvo apdovanota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos garbės ženklu. Aukščiausią ministerijos apdovanojimą už reikšmingus nuopelnus Lietuvos sportui ir olimpinio judėjimo stiprinimą įteikė švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė.
Aktyvios ir pramoginės veiklos – visą dieną
Be sporto varžybų ir aktyvių veiklų, Nemuno saloje veikia ir olimpinio ugdymo erdvė, kviečianti lankytojus pažinti olimpinį judėjimą, jo istoriją bei vertybes. Čia galima dalyvauti interaktyviose veiklose, spręsti viktorinas, išbandyti įvairias užduotis ir laimėti prizų. Edukacinės erdvės suteikia galimybę iš arčiau susipažinti su olimpizmo principais ir jų svarba šiuolaikinėje visuomenėje.
Renginio dalyviai taip pat gali apsilankyti prezidentui Valdui Adamkui skirtoje istorinių akimirkų parodoje. Šiais metais 100 metų jubiliejų minintis prezidentas dar prieš Olimpinę dieną įžiebė simbolinį renginio deglą, o parodoje pristatomos ryškiausios jo sportinio gyvenimo bei veiklos olimpiniame judėjime akimirkos.
Žiūrovai gali pasigerėti ir stipriausio ugniagesio gelbėtojo varžybomis, jos jau trečius metus iš eilės vyksta Olimpinės dienos metu. Ugniagesiai trasą įveikia vilkėdami apie 15 kg sveriančią apsauginę aprangą, neša žarnų ryšulius į 4-tą aukštą, o finišo tiesiojoje turi nutempti net 85 kg sveriantį manekeną.
Visą dieną Nemuno saloje vyks susitikimai, pokalbiai ir įvairios veiklos, o vakare šventę vainikuos grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ koncertas.
Lietuvoje Olimpinė diena pirmą kartą surengta 1989 metais Vilniuje. Nuo 2015 metų ji tapo keliaujančia švente ir kasmet aplanko vis kitą šalies miestą. Šiandien tai didžiausias olimpinio judėjimo renginys Lietuvoje, skatinantis aktyvų gyvenimo būdą, pažintį su sportu ir olimpinių vertybių sklaidą.