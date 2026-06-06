Merkiantis lietus LLAF taurės varžybose nesutrukdė gerinti rekordų

Dešimtmetį trunkantis dominavimas
Varžybos startavo kūjo metimo rungtimi. Ten jau vienuoliktą LLAF taurę iš eilės iškovojo patyręs lengvaatletis Tomas Vasiliauskas. Nuo 2016 metų Lietuvoje nenugalimas metikas šįsyk įrankį nusviedė 66,14 m. Tiesa, kelias link šio pasiekimo nebuvo lengvas – pirmais dviem metimais užfiksuoti rezultato sportininkui nepavyko, tad, paties žodžiais, teko pasikalbėti su savimi. „Šiandien visiškai nėjo su technika, buvau kažkoks lėtas. Jau ryte atsikėlęs jaučiau, kad kažkas ne taip, bet galvojau, kad sektoriuj viskas bus gerai. Po pirmų nesėkmingų metimų bandžiau atsisėsti ir pagalvoti, ką taisyti techniškai. Galiausiai pavyko numesti tiek, kiek šiandien galėjau geriausiai“, – varžybų patirtimi dalijasi T. Vasiliauskas.
Paklaustas, ar vienuolikta LLAF taurė teikia tiek pat džiaugsmo kaip pirmoji, lengvaatletis ilgai nesvarsto. „Visiškai ne. Pirmos pergalės buvo žymiai linksmesnės, dabar labiau žiūriu į rezultatą, o ne užimtą vietą. Jeigu likčiau antras ar trečias, bet pavyktų numesti virš 70 metrų, pasigerinti asmeninį rekordą – džiaugčiausi daug labiau“, – šypsosi sportininkas.
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Rekordininkės pėdomis
Priešingai nei T. Vasiliauskas, aštuoniolikmetė bėgikė Felisitė Feimanaitė džiaugėsi pirmąja LLAF taure karjeroje. Jaunoji lengvaatletė triumfavo 1500 m bėgime, distanciją įveikusi per 4 min. 45,93 sek. ir pagerinusi karjeros rekordą. Po starto jaunoji lengvaatletė plačiai šypsojosi. „Tikrai labai džiaugiuosi pagaliau turėdama šį titulą. Nors ir be labai didelės konkurencijos, bėgimas tikrai nebuvo lengvas, buvo sunku vesti visą distanciją. Džiaugiuosi, kad pavyko“, – sako sportininkė.
Ją treniruoja patyręs bėgikas Justinas Beržanskis, kurio auklėtinių gretose – ir viena garsiausių šių dienų Lietuvos lengvaatlečių Gabija Galvydytė. Už Atlanto besitreniruojanti bėgikė neseniai pagerino dar vieną nacionalinį rekordą ir tapo pirmąja šalies sportininke, 1500 m įveikusia greičiau nei per 4 min. Tai tampa pavyzdžiu ir jaunosioms atletėms. „Gabijos pavyzdys labai įkvepia. Be galo smagu stebėti jos karjerą Jungtinėse Valstijose, jos amerikietišką svajonę“, – atvirauja F. Feimanaitė.
Pirmąją LLAF taurės varžybų dieną paaiškėjo ir dar 16 rungčių nugalėtojų.
Vyrai.
100 m. Martynas Kolupaila – 10.64 sek. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas);
400 m. Lukas Sutkus – 47,64 sek. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas);
1500 m. Justinas Laurinaitis – 4 min. 11,91 sek.;
110 m b/b. Edgaras Benkunskas – 14,41 sek. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas);
Aukštis. Ignas Bitinas 2,05 m;
Tolis. Ramūnas Kleinauskas – 7,29 m.;
Ietis. Kasparas Bačianskas – 61,02 m.;
4×100 m. Lietuvos rinktinė (Aistis Manton, Martynas Kolupaila, Adas Dambrauskas, Danielius Vasiliauskas) – 42,03 sek. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas).
Moterys.
100 m. Ema Rupšytė – 11,62 sek. Beje, atrankos bėgimuose Ieva Šadžiūtė įvykdė Oregone (JAV) vyksiančio Pasaulio U20 čempionato normatyvą (11,71 sek.);
400 m. Modesta Justė Morauskaitė – 53,39 sek. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas);
100 m b/b. Gabija Klimukaitė – 13,34 sek. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, asmeninis rekordas);
Aukštis. Evelina Bukauskaitė – 1,70 m.;
Tolis. Urtė Kščenavičiūtė – 6.30 m.;
Kūjis. Kamilė Šauklytė – 47,17 m. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas);
Ietis. Orinta Navikaitė – 53,39 m.
4×100 m. „Žvaigždės“ komanda (Emilija Celešiūtė, Smiltė Paukštytė, Patricija Grigalionytė, Evelina Savickaitė) – 50,32 sek.
Šeštadienį varžybos prasidės 12.20 val.
LLAF taurėLengvoji atletikaLietuvos lengvosios atletikos federacija (LLAF)
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