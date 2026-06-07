A. Zverevas Prancūzijoje nutraukė „Didžiojo kirčio“ prakeiksmą

29-erių A. Zverevas per 4 val. 19 min. finale 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 palaužė Flavio Cobolli (ATP-14).
Jau dešimtmetį teniso elite esančiam A. Zverevui tai buvo 41-asis „Grand Slam“ turnyras ir 4-asis finalas, tačiau iki šiol vokietis niekada nebuvo triumfavęs.
Vokietis savo trofėjų sąraše taip pat turi 1 olimpinį auksą, 2 ATP finalų titulus ir 7 laimėtus „Masters“.
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A. Zverevui už triumfą atiteko 2000 reitingo taškų ir 2,8 mln. eurų.
F. Cobolli susižėrė 1200 reitingo taškų ir 1,4 mln. eurų. Italas reitinge šoktels į 10-ąją vietą.
Alexanderis ZverevasGrand SlamDidysis kirtis
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