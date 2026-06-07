LLAF taurės varžybos vainikuotos Lietuvos rekordu

Tikslas pasiektas
Sostinės sporto klubo „Cosma“ rinktinė – Gediminas Truskauskas, Lukas Šermukšnis, Edvardas Aukštuolis ir Lukas Sutkus – distanciją įveikė per 3 min. 8,75 sek. Tai – beveik sekunde greičiau nei 2023 m. pasiektas šios rungties rekordas (3 min. 9,65 sek.). Beje, tiek prieš trejus metus, tiek dabar rekordinėje ketveriukėje buvo L. Sutkus. Paklaustas, kuri pergalė saldesnė, bėgikas nedaugžodžiauja. „Nemeluosiu, šįkart labiau skaudėjo, bet ir džiaugsmas didesnis“, – sako L. Sutkus.
Kiek kitokia patirtimi dalijasi olimpietis G. Truskauskas. Jis įpratęs varžytis perpus trumpesnėje – 200 m – distancijoje, ten jam priklauso ir Lietuvos rekordas (20,48 sek.), tad 400 m bėgimas tapo nauju iššūkiu. „Nuostabus jausmas, kad pavyko įgyvendinti tikslus. Vienas jų buvo pradėti estafetę, bėgti pirmam, o maksimalus tikslas – jau pirmu startu pagerinti Lietuvos rekordą. Labai smagu, kad pavyko. O pati distancija tikrai jautėsi, kad ilgesnė, ir savijauta buvo sunkesnė. Tuo pačiu ir fainai, nes emocijos super geros“, – šypsosi daugkartinis Lietuvos čempionas.
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Visi keturi naujieji rekordininkai treniruojasi pas Lietuvos sprinto rungčių vyr. trenerį Martą Skrabulį, o vasaros sezonui kartu su keliasdešimt kitų šalies lengvaatlečių ruošėsi treniruočių stovykloje Kipre. Būtent ten ir iškeltas ambicingas rekordinis tikslas – bėgikai pasakoja po treniruočių skandavę šūkį „National record“.
Be konkurencijos
Dar vienu varžybų Palangoje akcentu tapo įspūdingas disko metiko A. Gudžiaus pasirodymas. Patyręs lengvaatletis jau antru bandymu įrankį nusviedė 67,73 m, artimiausią varžovą aplenkė beveik 14 metrų ir laimėjo 11-tą LLAF taurę karjeroje. Pirmą kartą šį trofėjų A. Gudžiui pavyko iškovoti dar 2009 m. Beje, vos prieš savaitę Kaune vykusiose varžybose lengvaatletis įvykdė rugpjūtį Birmingame vyksiančio Europos lengvosios atletikos čempionato normatyvą. Tai jam bus jau septintos Senojo žemyno pirmenybės iš eilės.
Kur kas įtemptesnė kova vyko moterų trišuolio rungtyje. Ten lyderių trejetas keitėsi kone su kiekvienu šuoliu, o galiausiai pergalę išplėšė Aina Grikšaitė, paskutiniu bandymu nuskriejusi 13,55 m. Antroje vietoje likusi Diana Zagainova nušoko 13,36 m, trečia liko Aurėja Beniušytė su 12,86 m.
Kiti antros LLAF taurės varžybų dienos nugalėtojai:
Vyrai.
200 m. Gediminas Truskauskas – 20,75 sek. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, pakartotas LLAF taurės varžybų rekordas);
800 m. Miroslav Zniščinskij – 1 min. 56,08 sek. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas);
3000 m. Robertas Vališauskas – 8 min. 30,47 sek. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, asmeninis rekordas);
400 m b/b. Denas Kupčaloitis – 56,40 sek. (asmeninis rekordas);
Kartis. Jonas Venckūnas – 4,10 m.
Trišuolis. Rimvydas Augys – 15,01 m. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas);
Rutulys. Simonas Bakanas – 16,85 m. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas).
Moterys.
200 m. Lukrecija Sabaitytė – 23,55 sek. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas);
800 m. Eglė Vaitulevičiūtė – 2 min. 12,65 sek.;
3000 m. Karolina Vaitkevičiūtė – 10 min. 48,23 sek.;
400 m b/b. Ugnė Noreikaitė – 1 min. 02,14 sek. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas, asmeninis rekordas);
Kartis. Kamilė Petrauskaitė – 3,30 m.;
Rutulys. Eglė Baranauskienė – 12,28 m.;
Diskas. Eglė Baranauskienė – 49,94 m.;
4×400 m. Lietuvos U20 rinktinė (Marija Šarkauskaitė, Ugnė Noreikaitė, Viltė Makaraitė, Simona Šlapšinskaitė) – 3 min. 50,80 sek. (geriausias Lietuvos sezono rezultatas).
LLAF sporto klubų komandinėse varžybose triumfavo sostinės sporto klubas „Cosma“ (20665 taškai), antrą vietą užėmė Panevėžio lengvosios atletikos klubas „Žvaigždė“ (18434 taškai), trečioje liko sporto klubas „Jusis training“ (9477 taškai).
bėgimasAndrius GudžiusLLAF taurė
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