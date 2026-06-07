Nuleista istorinio sezono uždanga – apdovanoti Lietuvos čempionai ir geriausi rankininkai

LRL čempionų titulą apgynė Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai. Jau 11 kartą šalies čempionu tapęs „Dragūnas“ titulų skaičiumi nusileidžia tik Kauno „Granito“ klubui, kuris auksą laimėjo net 17 kartų.
„Dragūnas“ finalo serijoje 3:0 pranoko sidabro medalius laimėjusią ir šį sezoną laipteliu aukščiau palypėjusią Vilniaus „Šviesą“. Bronzos medaliai įteikti po 5 metų pertraukos tarp prizininkių grįžusiai Alytaus „Varsa-Stronglasas“ komandai.
Naudingiausiu LRL sezono rankininku išrinktas čempiono „Dragūno“ lyderis Deividas Virbauskas. Rinkimuose, kuriuose balsavo LRL klubų atstovai, D. Virbauskas aplenkė į trejetuką patekusius Matą Aukštikalnį iš „Šviesos“ ir Modestą Štarolį iš Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandos.
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Simbolinėje rinktinėje – 3 čempiono atstovai
Į simbolinę LRL sezono rinktinę išrinkti: vartininkas Giedrius Morkūnas („Šviesa“), kairysis kraštas Paulius Čėsna („Dragūnas“), kairysis pusiau kraštas M. Štarolis („Pieno žvaigždės“), įžaidėjas D. Virbauskas („Dragūnas“), dešinysis pusiau kraštas Nedas Buronko („Varsa-Stronglasas“), dešinysis kraštas Mykolas Lapiniauskas („Šviesa“), linijos žaidėjas Martynas Lapinskas (HC „Vilnius“), geriausias gynėjas Karolis Stropus („Dragūnas“).
Rezultatyviausio rankininko titulas atiteko Kauno „Granito-Kario“ lyderiui Simui Butkui. Tik antrą sezoną LRL rungtyniaujantis 18-metis S. Butkus pelnė 173 įvarčius. Antrą vietą užėmė 169 įvarčius įmetęs N. Buronko, trečią – M. Štarolis, surinkęs 139 įvarčius.
Atkakliausia kova vyko renkant geriausią LRL trenerį. Pirmą vietą užėmė „Granitas-Karys“ komandos treneris Vaidotas Grosas. Jo treniruojama jauniausia lygos komanda reguliariajame sezone užėmė 4 vietą, o ketvirtfinalio serijoje tik po dramatiškos kovos 1:2 pralaimėjo vyriausiai amžiumi HC „Vilniaus“ ekipai. Vos tašku rinkimų nugalėtojui pralaimėjo antroje vietoje likęs prizininkės Alytaus komandos treneris Egidijus Petkevičius. Trečią vietą užėmė vicečempionę „Šviesą“ treniruojantis Gintaras Cibulskis.
Istorinis panevėžiečių titulas
Lietuvos moterų rankinio lygos čempionių taurė ir aukso medaliai įteikti Panevėžio „HC Kova“ rankininkėms. Vos trečius metus gyvuojanti „HC Kova“ komanda šalies čempione tapo pirmą kartą istorijoje. Tai istorinis titulas ir visam Panevėžio moterų rankiniui, nes iki tol Aukštaitijos sostinės komandos niekada nėra tapusios LMRL nugalėtojomis.
„HC Kova“ finalo serijoje 3:0 nuvainikavo trejų pastarųjų metų Lietuvos čempionę Kauno r. „Cascada-HC Garliava SM“ komandą. Bronzos medalius iškovojo Vilniaus „Eglės“ rankininkės.
Čempionės dominavo ir geriausiųjų rinkimuose
Čempionės „HC Kova“ komandos lyderė Simona Kolosovė susižėrė ir pagrindinius individualius apdovanojimus. S. Kolosovė išrinkta naudingiausia LMRL rankininke bei tapo rezultatyviausia čempionato žaidėja.
S. Kolosovė pelnė 186 įvarčius. Antrą vietą užėmusi Karolina Sparnauskaitė iš Kauno „Žalgirio“ įmetė 154 įvarčius, trečioje vietoje likusi Silvija Mackonytė iš „Eglės“ surinko 142 įvarčius.
Į simbolinę LMRL sezono rinktinę išrinktos net keturios čempionių rankininkės: vartininkė Amanda Vareikienė, įžaidėja S. Kolosovė, dešinysis pusiau kaštas Inesa Verbovik ir dešinys kraštas Laura Salamanavičė. Į simbolinę rinktinę taip pat pateko kairysis pusiau kraštas S. Mackonytė ir linijos žaidėja Rita Rakauskienė (abi „Eglė“), kairysis kraštas Mantė Žvilauskaitė (Klaipėdos „Dragūnas“), geriausia gynėja Grėta Burkaitė („Žalgiris“).
Geriausiu LMRL treneriu pripažintas iki istorinio titulo „HC Kova“ rankininkes atvedęs Tomas Salamanavičius.