„Vilnius 5000“ varžybose – dar vienas S. Bertašiaus ir Lietuvos jaunių rekordas

Išskirtinėse Lietuvoje bėgimo varžybose bėgimo ir triatlono klubas „Love Streams Running“ kvietė ant stadiono bėgimo takelio varžytis įvairaus pajėgumo sportininkus. Vyko net septynių skirtingų pajėgumo grupių varžybos, kuriose iš 179 startavusių atletų net 113 pasiekė savo geriausius 5000 m bėgimo rezultatus.
Be individualių varžybų taip pat vyko 10 komandų sutraukusios estafetės 5 po 1000 metrų bei tėvo dienos varžybos, kuriose po ratą (400 metrų) irgi estafetės principu bėgo tėvai ir dukros bei tėvai ir sūnūs.
Tėvų estafetę su dukromis laimėjo Laimono Lapinsko ir Jorės Lapinskaitės duetas, o tarp tėvų su sūnumis neaplenkiami buvo Balčiūnai – olimpietis buvęs baidarių ir kanojų irkluotojas Egidijus Balčiūnas su sūnumi Džiugu Balčiūnu.
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Tarp komandų niekas neprilygo „Ereliai Squad“, kurią sudarė Eglė Vaitulevičiūtė, Agota Žurauskaitė, Simas Ivanauskas, Robert Antonovič ir Miroslav Zniščinskij.
Vakaro kulminacija kaip ir kiekvienais metais tapo moterų ir vyrų elito bėgikų varžybos, kuriose startavo po 10 sportininkų.
Tarp moterų neprilygstama buvo viešnia iš Latvijos Agate Caune, finišavusi per 16:09,85 min. ir 7,32 sek. aplenkusi olimpietę daugkartinę „Vilnius 5000“ nugalėtoją ir prizininkę Vaidą Žūsinaitę-Nekriošienę. Trečiąją vietą čia užėmė Samanta Machankovaitė, užfiksavusi naujus U17 ir U18 amžiaus grupių Lietuvos rekordus – 16:32,06 min.
Latvė A. Caune tapo tituluočiausia viešnia septynerių metų „Vilnius 5000“ varžybų istorijoje. 21-erių kaimynė yra laimėjusi du aukso medalius Europos U20 čempionatuose ir sidabrą pasaulio U20 čempionate bėgdama 5000 m. Jos karjeros rekordas yra lygiai 15 minučių.
Varžybose krito ir meistrų rekordas – 1996 m. Atlantos olimpinių žaidynių maratone dalyvis Dainius Virbickas užfiksavo M50 amžiaus grupės Lietuvos rekordą, atbėgęs per 17:09,90 min.
Itin didele intriga šiemet viliojo vyrų elito varžybos, su aukšto lygio atletais iš užsienio, tačiau daugkartinis Lietuvos čempionas ir rekordininkas Simas Bertašius svetingas nebuvo. „Cosma“ klubo atstovas bėgo puikiai, atsiplėšė nuo kitų dalyvių paskutiniajame kilometre, o finiše jo pergalė nekėlė abejonių.
Per 13:31,17 min. Finišavęs S. Bertašius ne tik 3,88 sek. aplenkė artimiausią varžovą, bet ir užfiksavo „Vilnius 5000“ varžybų rekordą bei Lietuvos „all-commers“ rekordą. Tai yra greičiausias rezultatas, užfiksuotas Lietuvos teritorijoje vykstančiose varžybose. Šis dar nuo 1979 m. priklausė baltarusiui Valentinui Zotovui ir siekė 13:40 min.
„Ko nepavyko išpildyti pernai, pasiekti to „all-commers“ rekordo, pavyko padaryti šiandien. Susirinkusi publika man leido pajusti, kad tiesiog negaliu laimėti šių varžybų be rekordo. Tuo pačiu pagerinau ir asmeninį stadiono rekordą, tad emocijos tik dar geresnės. Po tokių pasiekimų iškart norisi galvoti apie sugrįžimą čia kitais metais. Lauksiu, ką naujo ir įdomaus organizatoriai paruoš ir vėl“, – po varžybų džiaugėsi S. Bertašius.
Už pergalę varžybose S. Bertašiui atiteko 500 eurų čekis, už varžybų rekordą – dar 500, o už „all-commers“ rekordą – 1000 eurų. Iš viso sportininkas susižėrė net 2000 eurų prizą, įsteigtą „Love Streams Running“ klubo ir „Vilnius 5000“ rėmėjų.
Tarp elito antrą ir trečia vietas užėmė svečiai iš Prancūzijos – Florianas Le Pallec (13:35,05) ir Enzo Marie (13:37,68). Ketvirtasis liko lenkas Kamilis Herzykas (13:38,57), o penktas – antrą geriausią karjeros rezultatą pasiekęs „Love Streams Running“ vėliavnešys Giedrius Valinčius (13:42,78).
S. Bertašius džiaugėsi Vilniuje susirinkusiais aukšto lygio bėgikais. Paklaustas, ar tai buvo aukščiausio lygio bėgimas Lietuvos teritorijoje varžovų lygio prasme: „Šioje 5000 metrų rungtyje – tikrai taip. Praėjusiais metais aukšto lygio varžovai buvo susirinkę ir į „Cosma“ taurės varžybas, nes tai buvo bronzinio lygio varžybos. Bet čia publika gal buvo net įvairesnė, su labai aukštomis ambicijomis. Nors „Cosma“ ir mano klubas, bet gal šįkart sakysiu, kad čia konkurencija buvo aukštesnio lygio. Bet po 10 dienų laukia „Cosma“ taurė Palangoje – gal permušim.“
Nugalėtojas taip pat išreiškė dėkingumą žiūrovams, kurių Vingio parko stadione sekmadienį buvo tikrai gausiai. „Vilnius 5000“ organizatoriai ragina žiūrovus stebėti varžybas ne už takelio, o lipti ant jo ir palaikyti bėgikus itin mažu atstumu. Tai sukuria įspūdingą atmosferą, kurią jaučia ir bėgikai
„Tikrai jaučiame, laukiu momento, kai bėgsiu pro tą gausiausią koridorių, atrodo, kad garso banga ir plojimai tave tiesiog nuneša. Visgi bėgame 12 su puse rato, jeigu mintyse skaičiuosi tik ratus, gali būti psichologiškai sunku. Aš laukiu, kada tik galėsiu vėl bėgti per tą žmonių būrį, labai smagu emociškai, labai geras organizatorių žingsnis leisti užlipti ant tako ir palaikyti. Labai sveikintina“, – sakė S. Bertašius.