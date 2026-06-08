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Paplūdimio tinklininkės D. Kvedaraitė ir J. Saulė iškovojo „Futures“ turnyro sidabro medalius

2026 m. birželio 8 d. 21:53
Savaitgalį Krokuvoje (Lenkija) vykusiame „Beach Pro Tour Futures“ serijos paplūdimio tinklinio turnyre puikiai pasirodė Lietuvos sportininkai. Dvi mūsų šalies poros pateko į geriausiųjų ketvertukus, o Danielės Kvedaraitės ir Jekaterinos Saulės duetas pasidabino sidabro apdovanojimais.
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Antros turnyre pagal skirstymą lietuvės grupės etape nugalėjo poras iš Brazilijos bei Lenkijos ir iškart pateko į ketvirtfinalį.
Ketvirtfinalyje D. Kvedaraitė ir J. Saulė 2:0 (22:20, 21:15) įveikė šveicares Muriel Bossart ir Lindą Abbuhl, o pusfinalyje 2:0 (23:21, 21:19) įrodytas pranašumas prieš olandes Noa Sonnevillę ir Esmee Radstake.
Tik kovoje dėl aukso Lietuvos paplūdimio tinklininkės 0:2 (17:21, 16:21) nusileido italėms Margheritai Tegai ir Aurorai Mattavelli.
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Už antrąją vietą lietuvėms atiteko 1050 eurų ir 360 pasaulio reitingo taškų.
Moterų kvalifikacijoje startavo šiemet susibūręs Rugilės Grudzinskaitės ir 15-metės Mėjos Matiukaitės duetas. Jis pirmajame atrankos rate nugalėjo porą iš Latvijos, bet antrajame nusileido Šveicarijos atstovėms ir į pagrindines varžybas nepateko.
Vyrų turnyre lietuviai Audrius Knašas ir Povilas Piešina užėmė ketvirtąją vietą.
C grupės pusfinalyje įvyko Lietuvos derbis, kuriame A. Knašas su P. Piešina 2:0 (21:18, 21:18) įveikė Artūrą Vasiljevą ir Robertą Juchnevič. Pastarieji vėliau pralaimėjo dramatišką mūšį kovoje dėl trečios vietos grupėje ir pasitraukė iš tolimesnės kovos.
A. Knašas ir P. Piešina vėliau laimėjo grupės finalą ir šoko tiesiai į ketvirtfinalį, kuriame 2:0 (21:15, 21:18) nugalėjo Italijos atstovus Davisą Krūminį ir Danielę Lupo. D. Lupo yra iškovojęs Europos čempionato bronzą, o olimpinėse žaidynėse – penktą vietą.
Pusfinalyje A. Knašas ir P. Piešina gana apmaudžiai 0:2 (25:27, 19:21) pralaimėjo lenkams Jakubui Krzeminskiui ir Aleksandarui Czachorowskiui.
Akistatoje dėl bronzos Lietuvos sportininkai 0:2 (20:22, 16:21) nusileido patyrusiai Lenkijos porai Piotrui Janiakui ir Jedrzejui Brozyniakui.
Už ketvirtą vietą lietuviams atiteko 260 pasaulio reitingo taškų.
Šią savaitę Lietuvos paplūdimio tinklininkai turėtų varžytis „Challenge“ ir „Futures“ turnyruose Alanijoje (Turkija) ir Jūrmaloje (Latvija).
„Challenge“ turnyre Turkijoje dalyvaus Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė, o kvalifikaciją mėgins įveikti D. Kvedaraitė ir J. Saulė, Arnas Rumševičius ir Karolis Palubinskas bei A. Vasiljevas ir R. Juchnevič.
„Futures“ turnyrui Jūrmaloje yra užsiregistravę A. Knašas ir P. Piešina bei R. Grudzinskaitė ir M. Matiukaitė.
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