Europos motobolo čempionatas po 30 metų pertraukos sugrįžta į Lietuvą

Tai išskirtinis įvykis Lietuvos sporto bendruomenei – Europos motobolo čempionatas mūsų šalyje rengiamas po net 30 metų pertraukos. Renginys į Skuodą sukvies ne tik sportininkus, bet ir motobolo gerbėjus iš visos Europos.
„Tai gana nišinė, tačiau Europoje plačiai paplitusi sporto šaka. Džiaugiamės, kad ji gyvuoja ir Lietuvoje, o dar labiau didžiuojamės tuo, kad Lietuvos komandos Europos kontekste yra konkurencingos. Motobolas yra vienintelė motociklų sporto šaka, kurioje varžosi komandos, o ne individualūs sportininkai.
Ne visi yra matę motobolą, todėl daugeliui tai vis dar egzotiška sporto šaka. Ne veltui jos ištakos siekia cirką – tai dėmesį prikaustantis ir išskirtinis sportas“, – pasakoja Lietuvos motociklų sporto federacijos prezidentė Giedrė Leskauskienė.
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Motobolas – komandinis techninis sportinis žaidimas su kamuoliu, dažnai vadinamas futbolu ant motociklų. Tai viena unikaliausių ir dinamiškiausių sporto šakų pasaulyje, kurioje susijungia futbolo azartas ir motociklų sporto greitis.
Aikštėje keturi motociklais važiuojantys žaidėjai ir vartininkas siekia įmušti į varžovų vartus gerokai didesnį nei įprastame futbole kamuolį. Šis sportas iš žaidėjų reikalauja ne tik puikių motociklo valdymo įgūdžių, bet ir komandinio mąstymo, greitos reakcijos bei techninio meistriškumo. Kitaip nei futbole, čia sportininkai vienu metu turi ir valdyti motociklą, ir kontroliuoti kamuolį.
Motobolas ypač populiarus Vakarų Lietuvoje. Čia jis yra ne tik sporto šaka, bet ir svarbi vietos tapatybės dalis, kurią puoselėja gilios istorinės tradicijos.
„Kretinga ir Skuodas jau daugelį dešimtmečių yra Lietuvos motobolo širdis. Meilė šiam sportui čia perduodama iš kartos į kartą – užaugo ne viena žaidėjų ir sirgalių karta, o dabartiniai sportininkai dažnai tęsia savo tėvų ar senelių pradėtą kelią“, – pasakoja Lietuvos motociklų sporto federacijos ir Tarptautinės motociklų sporto federacijos Europos motobolo komisijos narys Dovydas Bončkus, kurio pastangomis čempionatas sugrįžta į Lietuvą.
Skuodas Europos čempionato šeimininku pasirinktas neatsitiktinai – miesto bendruomenė ir savivalda parodė didžiulę iniciatyvą bei ryžtą priimti tokio lygio tarptautinį renginį.
„Šis čempionatas tapo puikia proga ir stipriu impulsu Skuodui iš esmės atnaujinti motobolo infrastruktūrą. Buvo išasfaltuota aikštė, sutvarkyti apsauginiai atitvarai ir atlikti kiti svarbūs infrastruktūros darbai. Esame dėkingi Skuodo rajono savivaldybei už visokeriopą paramą, finansavimą ir tikėjimą šio sporto ateitimi. Be jų palaikymo toks motobolo sugrįžimas į Lietuvą nebūtų buvęs įmanomas“, – teigia D. Bončkus.
Europos motobolo čempionate dalyvaus jaunimo ir suaugusiųjų rinktinės iš Prancūzijos, Vokietijos ir Lietuvos. Taip pat varžysis Ukrainos bei Nyderlandų suaugusiųjų rinktinės. Tikimasi aukšto lygio kovų ir įtemptų rungtynių, nes visos komandos atvyksta vedinos vieno tikslo – iškovoti Europos čempionų titulą.
Liepos 21–23 dienomis vyks grupės etapo rungtynės, kuriose komandos susitiks tarpusavyje. Liepos 24 dieną bus žaidžiami pusfinaliai, o liepos 25-ąją paaiškės čempionai ir prizininkai – tądien vyks finalinės kovos.
2024 metais Prancūzijoje vykusiame Europos čempionate Lietuvos jaunimo rinktinė iškovojo sidabro medalius, o suaugusiųjų komanda užėmė ketvirtąją vietą. 2025 metais Nyderlanduose jaunimo rinktinė pasipuošė bronzos medaliais, o suaugusiųjų rinktinė dar kartą liko ketvirta. Tikimasi, kad namų aikštės pranašumas ir gausus sirgalių palaikymas padės Lietuvos sportininkams dar pagerinti savo rezultatus.
Europos motobolo čempionatas Skuode – tai ne tik aukščiausio lygio sporto renginys, bet ir šventė visai šeimai. Žiūrovų laukia emocingos kovos, adrenalinas, įspūdingi sportiniai momentai ir unikali galimybė iš arti pamatyti vieną išskirtiniausių motociklų sporto šakų Europoje.