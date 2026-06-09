Lietuvė – Šiaurės šalių fechtavimo vicečempionė

Fantastiškai pasirodė Viktė Ažukaitė, laimėjusi sidabro medalį ir vicečempionės titulą. Pirmajame pogrupių etape vieną kovą pralaimėjusi sportininkė antrajame rate neturėjo sau lygių ir atkrintamąsias pradėjo iš 7-osios reitingo vietos.
Nesunkiai nukeliavusi iki geriausiųjų aštuntuko, lietuvė 15:13 nugalėjo antrąjį varžybų reitingą turėjusią vokietę J. Wagner. Kovoje dėl finalo po dramatiškos kovos ji 15:14 palaužė švedę L. Ultjarn, o lemiamoje dvikovoje, pasibaigus pagrindiniam kovos laikui, 14:15 nusileido varžybų čempione tapusiai švedei L. Eriksson.
Per plauką nuo medalio buvo Paulina Bajorūnaitė-Stauskė. Pasibaigus pogrupių etapui, visas kovas laimėjusi ir pirmąjį varžybų reitingo numerį gavusi sportininkė sėkmingai žygiavo iki ketvirtfinalio. Tačiau po permainingos ir daug jėgų pareikalavusios kovos, pasibaigus pagrindiniam kovos laikui, ji rezultatu 14:15 turėjo pripažinti būsimos čempionės pranašumą ir užėmė 5-ąją vietą tarp 59 fechtuotojų.
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Vyrų grupėje per žingsnį nuo medalio buvo Mindaugas Tamošiūnas, galutinėje įskaitoje užėmęs 8-ąją vietą tarp 109 dalyvių. Pogrupių etape pralaimėjęs dvi kovas, lietuvis atkrintamąsias pradėjo iš 26-osios vietos. Sėkmingai patekęs tarp 32 geriausiųjų, M. Tamošiūnas 15:6 įveikė be pralaimėjimų iki tol kovojusį švedą A. Hallonsten, o kovoje dėl vietos ketvirtfinalyje 15:13 nugalėjo švedą S. Boumedienne. Kovoje dėl medalio rezultatu 11:15 teko pripažinti antrojo varžybų reitingo švedo E. Elg pranašumą.
Vaidotas Petraitis, pasibaigus pogrupių etapui, atkrintamąsias pradėjo iš 44-osios reitingo vietos. Rezultatu 11:7 įveikęs 21-ąjį reitingą turėjusį norvegą A. Grandal, kovoje dėl vietos tarp 16 geriausiųjų jis 10:15 nusileido švedui F. Pelletta ir galutinėje įskaitoje užėmė 31-ąją vietą.
Švedijoje besitreniruojantis lietuvis Juozas Abaravičius atkrintamąsias pradėjo iš 69-osios pozicijos, tačiau suklupo jau pirmajame rate – 9:15 pralaimėjo danui C. Richardt ir galutinėje įskaitoje užėmė 71-ąją vietą.
Veteranų VET-40 kategorijoje jėgas išbandė Regimantas Metiūnas. Pirmajame pogrupių etape laimėjęs tris kovas, antrajame pogrupyje jis prarado sėkmę, o atkrintamosiose po dramatiškos kovos 9:10 nusileido švedui A. Andane.
Šiaurės šalių čempionatas P. Bajorūnaitei-Stauskei ir M. Tamošiūnui buvo paskutinė repeticija prieš kitą savaitę Paryžiuje vyksiantį Europos čempionatą. Moterų rinktinę taip pat papildys Lurdė Grabovskytė, Aušrinė Šimkutė ir Olivija Mašalo, o vyrų – Makaras Lozenko.