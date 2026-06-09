Orientavimosi sporto čempionate – olimpietės pergalė, netikėtas triumfas ir penktas titulas

Dalyviai varžėsi net trijose sprinto rungtyse - asmeniniame sprinte, eliminavimo sprinto bei mišriose sprinto estafetėse. Čempionate išdalinti ne tik medaliai, bet tai buvo ir paskutinės atrankos varžybos į svarbiausius tarptautinius startus.
Asmeniniame sprinte – olimpietės Juditos Traubaitės pergalė bei Tado Dementavičiaus netikėtas pasirodymas
Šeštadienį, birželio 6 d., Kėdainių senamiestyje vyko asmeninis sprinto čempionatas, kuriame startavo per 600 dalyvių. Vyrų elito grupėje triumfavo Tadas Dementavičius iš „SM Gaja - Tako“ komandos, 3,9 km distanciją su 22 kontroliniais punktais įveikęs per 14 minučių 32 sekundes.
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Antroji vieta atiteko „S-Sporto“ atstovui Viliui Aleliūnui, kurį nuo čempiono titulo skyrė 4 sekundės. Bronzos medalį iškovojo Kasparas Murėnas iš „SM Gaja - Medeina“.
„Neblogai sekėsi trasoje, pavyko išvengti klaidų ir greitai atrasti geriausius variantus. Visą trasą jaučiausi komfortiškai, pavyko išlaikyti greitį, todėl džiaugiuosi savo pasirodymu. Trasa buvo įdomi, patiko. Manau, iš šios vietovės trasų planuotojas išspaudė viską, ką galėjo.
Šiam čempionatui didelių lūkesčių neturėjau, nes pagrindinis startas - Europos čempionatas Lietuvoje, kuris vyks miške, todėl specifinių sprinto treniruočių buvo minimaliai. Šiais metais nemažai sudarinėjau sprinto žemėlapių, tad tikriausiai ir tai galėjo turėti įtakos geresniam techniniam pasiruošimui,“ – po finišo netikėtą pergalę komentavo T. Dementavičius.
Moterų elito grupėje čempione tapo Milano - Kortinos olimpinėms žaidynėse dalyvavusi, o dabar į orientavimosi sporto trasas sugrįžusi, Judita Traubaitė, atstovaujanti „Fortūnos“ klubui. Sportininkė 3,3 km trasą su 18 kontrolinių punktų nubėgo per 13 minučių 53 sekundes. Vos trimis sekundėmis atsiliko Teklė Emilija Gvildytė iš „Medeinos“. Bronzos medalis atiteko Gabijai Ražaitytei.
„Trasa buvo sudėtinga ir įdomi - daug siaurų prabėgimų tarp namų, daug variantų. Buvo sunku spėti skaityti žemėlapį, nes pastaruoju metu mažai bėgiojau su sprinto žemėlapiu. Nepavyko išvengti klaidų, kurios kainavo keliasdešimt sekundžių. Sprintui niekada specialiai nesiruošiu, todėl didelių lūkesčių neturėjau – norėjosi kuo sklandžiau ir švariau įveikti trasą. Šiais metais buvau rami dėl bėgimo formos, nes pastaruoju metu tenka nemažai pabėgioti,“ – po finišo mintimis dalijosi J. Traubaitė.
Eliminavimo sprintas – strateginė kova ir finišo drama
Popietinėje programoje sportininkai kovojo dėl titulų eliminavimo sprinto rungtyje, kurioje varžybos vyksta atkrintamųjų principu: pusfinaliai, finalas. Vyrų elito finale po dramatiškos kovos finiše nugalėtoju tapo Kevinas Olišauskis, atstovaujantis „Sako“ klubui.
1,7 km trasą su 12 kontrolinių punktų sportininkas įveikė per 5 minutes 28 sekundes ir tik dviem sekundėmis aplenkė antrą vietą užėmusį Domą Juknevičių iš „Krekenavos gimnazijos - Arboro“ ekipos. Bronzos medalis po dramatiško finišo ir konkurento diskvalifikacijos atiteko K. Murėnui.
Moterų elito grupėje čempione tapo T.E. Gvildytė, kuri 1,7 km trasą su 12 kontrolinių punktų įveikė per 6 minutes 36 sekundes ir 2 sekundėmis pranoko antrą vietą užėmusią J.Traubaitę. Bronzos medalis atiteko G. Rimkutei.
Sprinto estafetėse - penktas iš eilės „Medeinos“ titulas
Sekmadienį, birželio 7 d., Krekenavoje vykusiose sprinto estafetėse dalyvavo per 500 sportininkų. Komandą sudarė keturi sportininkai - dvi moterys ir du vyrai. Jau penktus metus iš eilės čempionais tapo Kauno orientavimosi sporto klubas „Medeina“. Komandą sudarė Vilija Gvildienė, Aleksas Murėnas, Kasparas Murėnas ir Teklė Emilija Gvildytė.
Jų finišo laikas – 1 valanda 2 minutės 16 sekundės. Po trijų etapų „Medeina“ dar buvo penktoje vietoje, tačiau ketvirtajame etape T. E. Gvildytė surengė galingą finišą ir užtikrino komandai pergalę. Sidabro medalius iškovojo „Ąžuolo“ klubo atstovai iš Vilniaus, trasą įveikę per 1 valandą 2 minutes 21 sekundę. Trečiąją vietą užėmė „Perkūno“ komanda.
„Išties keista, kad tiek metų iš eilės sugebame išlaikyti titulą savo rankose, bet tuo pačiu ir labai džiugina. Turime stiprią bei subalansuotą komandą, kuri leidžia mums tai pasiekti vėl ir vėl. Labai smagu, jog šį kartą kartu komandoje bėgo ir mano jaunesnysis brolis, tad tai prideda dar daugiau motyvacijos,“ – po finišo kalbėjo „Medeinos“ atstovas K. Murėnas.
Artimiausi iššūkiai - tarptautinėje arenoje
Lietuvos orientavimosi sporto bėgte rinktinės netrukus startuos svarbiausiuose metų čempionatuose:
- Birželio 25-27 d. – Europos jaunių ir jaunučių čempionatas Slovėnijoje
- Birželio 28 – liepos 4 d. – Pasaulio jaunimo čempionatas Švedijoje
- Liepos 6-11 d. – Pasaulio čempionatas Italijoje
Svarbiausias metų startas laukia rugsėjo mėnesį Lietuvoje - čia vyks Europos orientavimosi sporto čempionatas ir finalinis Pasaulio taurės etapas, kurį organizuos Lietuvos orientavimosi sporto federacija.