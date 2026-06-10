E. Butvilas sieks vietos Vimbldone – norėtų susitikti su N. Džokovičiumi

E. Butvilas šiuo metu yra sugrįžęs į Lietuvą ir intensyviai lieja prakaitą Vilniuje esančiuose Bernardinų sodų teniso kortuose. Tiesa, klaipėdietis treniruojasi ne įprastiniuose grunto kortuose, o aikštyno kamputyje esančiame sintetinės žolės korte.
To priežastis visai paprasta. 21-erių tenisininkas ruošiasi prestižiskiausiam teniso turnyrui pasaulyje – Vimbldonui.
„Tai „Didžiojo kirčio“ turnyras ant žolės. Ten yra visai kitoks judėjimas, dėl to dabar treniruojuosi ant kiliminės dangos, kuri yra panašesnė į žolę. Ten tenisas greitesnis“, – treniruočių vietos pasirinkimą paaiškino Edas.
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Tiesa, sportininką kiek liūdina faktas, jog jo mėgstamos dangos sezonas yra pats trumpiausias profesionalų tenise.
„Man patinka žolės danga, labai gerai ant jos jaučiuosi, dėl to labai laukiu.
Gal šiek yra liūdna. Nespėji net įsivažiuoti, nes žaidimas ant šios dangos trunka tik kelias savaites per metus. Jeigu nesužaidi gerai, tai labai greitai baigiasi tas žolės sezonas ir net nepajauti, kaip prabėga jis“, – teigė lietuvis.
Gegužės viduryje Edas žengė svarbų žingsnį savo karjeroje – pirmą kartą įveikė pirmojo šimtuko tenisininką, pateko į pagrindinį ATP turnyrą ir jame įveikė pirmąjį etapą.
Kvalifikacijos finale lietuvis 7:5, 7:6 (7:4) įveikė 34-erių australą Jamesą Duckworthą, kuris tuo metu užėmė 81-ąją poziciją reitinge, o pirmajame etape 6:3, 6:1 sutalžė 69-oje vietoje buvusį italą Lorenzo Sonego.
„Debiutas ATP turnyre labai džiugina, labai gerai sužaidžiau, jaučiuosi neblogai, – savo rezultatais džiaugėsi E. Butvilas. – Viskas kol kas gerai sekasi.“
Antrajame etape Ženevoje vykusiame turnyre Edas stojo į kovą prieš dešimtąją planetos raketę – Alexanderį Bubliką. Lietuvis pasiūlė rimtą kovą ir nusileido tik 4:6, 3:6.
„Oficialiame mače tai tikrai yra aukščiausio reitingo žaidėjas, su kuriuo esu žaidęs. Tas lygis tikrai jaučiasi. A. Bublikas psichologiškai buvo kiekviename taške, labai gerai servavo ir sužaidė tikrai savo lygiu“, – apie dvikovą su pirmojo dešimtuko varžovu klabėjo klaipėdietis.
Visgi net ir po istorinių pergalių vėliau sekė pralaimėjimai. JAV lietuvis žaidė dvejuose „Challenger“ turnyruose, kuriuose iškovojo vos vieną pergalę, o pralaimėjimus patyrė prieš 540-ąją raketę Aidaną Mayo ir 257-ąją raketę Andre Ilaganą.
Pasak Edo, pralaimėjimo priežastys aiškios.
„Gal šiek neteisingai susidėliojome tvarkaraštį su komanda ir iš karto po Ženevos nebuvo pakankamai laiko pasiruošti žaidimui ant kietos dangos. Pakankamai nepasiruošiau, dėl to tokie rezultatai ir gavosi“, – teigė lietuvis.
Tačiau šie metai E. Butvilui buvo laimingi ne tik dėl pirmos pergalės ATP serijos turnyre, bet ir asmeniškai svarbaus pasiekimo.
Kovo pabaigoje Ispanijoje Edas dvejetų turnyre žaidė kartu su savo geriausiu draugu nuo vaikystės – Dominyku Stonkumi.
Nors D. Stonkus profesionaliai teniso ir nežaidžia, tačiau klaipėdiečių duetas sugebėjo 3:6, 6:4, 10:8 įveikti pirmajame dvejetų šimtuke esančius zelandus Finną Reynoldsą ir Jamesą Wattą.
„Nerealus jausmas. Mes su juo vaikystės užaugome teniso kortuose ir jis prieš kelis metus nustojo žaisti tenisą. Ir laimėti prieš pirmojo šimtuko dvejetų žaidėjus... Nerealus jausmas“, – apie pasiektą pergalę kalbėjo E. Butvilas.
2026 m. rugsėjo 18–20 dienomis Lietuvos teniso rinktinė Daviso taurėje susitiks su Serbijos tenisininkais, o ten atsiras galimybė žaisti ir prieš teniso legendą – Novaką Džokovičių. E. Butvilas neslepia, jog labai norėtų išbandyti jėgas prieš šį 39-erių veteraną, tačiau viliasi su serbu jėgas išmėginti dar anksčiau.
„Labai norėčiau sužaisti prieš Novaką Džokovičių. Jis yra šio sporto legenda. Manau jam nebeliko daug laiko, tai būtų smagu sužaisti. Vienas iš retų sužaisti. Ir Vimbldone labai norėčiau sužaisti, nes tai reikštų, kad patekau į pagrindines varžybas“, – teigė E. Butvilas.