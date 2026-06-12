Alytaus pusmaratonis 2026: paskutinis vasaros sekmadienis tampa bėgimo švente

Tai renginys, kuriame svarbu ne tik laikas ant laikrodžio, bet ir žmonės šalia, gatvės po kojomis ir emocijos, kurių neįmanoma nusipirkti.
Rotušės aikštė – širdis, iš kurios viskas prasideda
Renginys prasidės ir baigsis simbolinėje Alytaus širdyje – Rotušės aikštėje. Čia susirinkę dalyviai iš visos Lietuvos, čia skambės palaikymo ovacijos, čia bus teikiami apdovanojimai. Startas iš miesto centro – ne tik logistinis sprendimas, bet ir simbolinis gestas: bėgimas kaip miesto gyvenimo dalis.
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Trasa, kuri pasakoja apie miestą
Trasa ves per gražiausias Alytaus vietas – žaliuojančius parkus, jaukias gatves ir kvapą gniaužiančias Nemuno pakrantes. Kiekvienas kilometras taps pažintimi su miesto ramybe, gyvybe ir unikaliu charakteriu. Tokios trasos nebūna atsitiktinės – jos kruopščiai parenkamos, kad bėgikas ne tik sportuotų, bet ir išvystų miestą kitaip.
Distancija kiekvienam – nuo vaikų iki pusmaratoninkų
10:00 val. startuos 500 metrų distancija – be laiko fiksavimo, skirta vaikams, senjorams ir pradedantiesiems. 10:20 val. – 7 km, 14 km ir pusmaratonio bėgikai (bėgimo limitas 3 val.). Pasirinkimas platus, todėl kiekvienas gali rasti sau tinkamą iššūkį ir ateiti į startą be baimės.
Medaliai – visiems
Ypatinga detalė, išskirianti šį renginį: šventinį medalį gaus kiekvienas dalyvis – ne tik prizinių vietų laimėtojai. Nes finišo linija, nesvarbu, kiek laiko užtrunka, yra pasiekimas, vertas atminimo.
Registracija – alytauspusmaratonis.lt