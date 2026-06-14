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Čempionų lygos finale – Barselonos ir Berlyno rankininkai
2026 m. birželio 14 d. 08:00
Lrytas Premium nariams
„Magdeburg“ šiais metais susigrąžino stipriausios Vokietijos vyrų rankinio komandos vardą, bet praras stipriausios Europos komandos vardą.
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Rankinis
Rankinio Čempionų lyga
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