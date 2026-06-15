25-ąjį Dviračių maratonų taurės sezoną pergalėmis pradėjo Eimantas Gudiškis ir Justė Umbrasaitė

Trijų ratų MTB distanciją, kurią sudarė 70 kilometrų, varžybų nugalėtojas įveikė per 2 val. 27 min. 45 sek. bei antrą vietą užėmusį D. Maniką (RealBean.eu) pranoko net 3 min. 45 sek.
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Pastarasis finišo tiesiojoje vos sekunde pranoko Europos jaunimo dviračių kroso čempionate žibėjusį 16-metį Jokūbą Dabušinską (Bernatonio dviračių akademija).
Beje, E. Gudiškis vakar dalyvavo ir Lietuvos gravelio čempionate, kur 140 km lenktynėse užėmė 4 vietą.
„Vakar nemažai pasportavome, gerai jaučiausi, bet gale dirbome komandos draugui ir man lenktynėse liko pasyvesnė dalis. Nežinojau, kaip jausiuosi šiandien, bet jaučiausi pakankamai gerai nuo pat pradžių. Jaučiau, kad galiu važiuoti ir žinojau, kad stengsiuosi kiek įmanoma būti agresyvus, kad netemptumėme aiškintis iki finišo. Pirmame rate atitrūkome šešiese, antrame vėl atakavome ir likome trise. Tada nusprendžiau nelaukti trečio rato ir dar kartelį pabandžiau patikrinti vyrus. Pasidariau nedidelį tarpą ir supratau, kad turiu spausti tolin. Trečiame rate tikrai nestabdžiau, nes norėjosi ir po pernai revanšuotis, ir po maratonų čempionato turėjau likusį kartėlį ant savęs – norėjosi grįžti ant aukščiausio laiptelio“, – komentavo E. Gudiškis.
Prieš kiek daugiau nei dvi savaites dviratininkas sėkmingai dalyvavo didžiausiose Baltijos šalyse plento dviračių lenktynėse „Tour of Lithuania“, kur net trijuose etapuose finišavo pajėgiausiųjų septintuke. 34-erių sportininkas pasižymi universalumu ir ne sykį tapo Lietuvos čempionu gravelio bei MTB rungtyse.
„Turbūt MTB yra ta rungtis, kuri labiausiai šiandienai pastumta į šoną. Pagrindas turbūt plentas ir gravelis, nes šių varžybų tiesiog yra daugiau. Visada smagu pakeisti disciplinas, taip išlieki motyvuotas, iš skirtingų disciplinų pasiimi kažką papildomai ir visumoje gali būti pakankamai universalus dviratininkas“, – sake E. Gudiškis.
Moterų 46,6 km varžybose pirmoji finišo liniją kirto orientacininkė Justė Umbrasaitė (Top Team Cycling/Instinktas-Vilimeksas), distanciją numynusi per 1 val. 53 min. 43 sek. Antroji finišavo 11 min. 7 sek. atsilikusi Sostinės sporto centro atstovė Gabrielė Tunkevičiūtė, trečioji – 12 min. 36 sek. nugalėtojai nusileidusi Agnė Styrienė (Dviratai-Daistatus).
„Užsiregistravau likus 12 minučių iki registracijos pabaigos. Dalyvavimas buvo truputį spontaniškas, prieš savaitę pagalvojau, kad startuosiu, bet po to pamiršau. Dar galvojau, kad gal bus prastas oras, nes kai lyja, nemėgstu minti lauke – tingiu plauti dviratį ir geriau einu bėgti, – juokėsi J. Umbrasaitė. – Šiaip buvo smagu, nes paskutinį kartą šiose varžybose startavau prieš 3 metus. Visai buvau pamiršusi, ką reiškia važiuoti tokiu greičiu. Orientavimosi sporto Europos čempionatuose turime masinį startą, estafetes, tai pasitaškai, bet daug trumpiau trunka negu čia. Pulsas mušė 200, bet pakentėjau ir patiko – smagu.“
Pirmą kartą Dviračių maratonų taurės varžybose buvo vykdomos gravelio lenktynės: 83 km distancijoje greičiausias buvo Elijus Čivilis (Top Cycling Team), 9 min. 6 sek. aplenkęs Paulių Sanajevą bei 10 min. 46 sek. – trečią vietą užėmusį Martyną Tomkų (Instinktas-Vilimeksas).
„Važiavau reabilituotis po vakarykštės nesėkmės gravelio čempionate. Trasa buvo nuostabiai graži, šis kraštas išskirtinis, lyginant su visa Lietuva, dėl savo smėlių, kraštovaizdžio ir tikrai lengva trasa, galima sakyti, pasimėgavau. Vakar turėjau mechaninę problemą su priekiniu ratu ir niekaip nepavyko išspręsti varžybų metu – teko nefinišuoti. Šiandien pasiskolinau ratą iš kaimyno ir viskas buvo sklandžiai. O per pačias varžybas greit atitrūkome keturiese, atsirado galimybė atakuoti, pabandžiau ir mačiau, kad varžovams nelabai gaunasi manęs pavyti. Tad nusprendžiau nuo 60 km važiuoti vienas“, – pasakojo E. Čivilis.
Dviratininkas daugelį metų Dviračių maratonų taurėje dalyvaudavo MTB varžybose, bet šįkart nusprendė išbandyti jėgas gravelio lenktynėse. Pasak jo, ši disciplina šiuo metu pasaulyje išgyveną bumą.
„Gravelis yra lengvesnis kaip sportas. MTB vyrauja tokia brutali fizinė jėga, o gravelyje gali mėgautis plento privalumais, tokiais, kaip sėdėjimas ant rato, važiavimas grupėje, daugiau taktikos. Mano nuomone, visame pasaulyje gravelis sparčiai auga, deja, MTB sąskaita. Tą Lietuvoje įrodo ir dviračių parduotuvių pardavimų rezultatai, nes vienintelis augantis segmentas yra graveliui skirti dviračiai. Asmeniškai Dviračių maratonų taurėje dalyvauju dėl klasikinės istorijos, nes jie ir buvo pradininkai, kurie sukūrė dviračių sportą Lietuvoje“, – teigė E. Čivilis.
Dviračių maratonų taurės etapas Druskininkuose buvo bendrai finansuojamas šio miesto savivaldybės. Antrasis varžybų etapas vyks rugpjūčio 9 dieną Ignalinoje.