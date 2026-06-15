Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Karas Ukrainoje
Žalioji erdvė
FIFA 2026
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Sportas
Kitos naujienos
50 kartų stipriausi Europoje – po rankininkų pergalės „Barcelona“ švenčia jubiliejinį titulą
2026 m. birželio 15 d. 19:26
Lrytas Premium nariams
Praėjusį savaitgalį stipriausios Europos komandos vardą iškovojo dvi Barselonos miesto ekipos. „Barcelona“ tapo rankinio, „Barceloneta“ – vandensvydžio Čempionų lygos nugalėtoja.
Daugiau nuotraukų (1)
Barcelona
Rankinis
Rankinio Čempionų lyga
Rodyti daugiau žymių