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50 kartų stipriausi Europoje – po rankininkų pergalės „Barcelona“ švenčia jubiliejinį titulą

2026 m. birželio 15 d. 19:26
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Praėjusį savaitgalį stipriausios Europos komandos vardą iškovojo dvi Barselonos miesto ekipos. „Barcelona“ tapo rankinio, „Barceloneta“ – vandensvydžio Čempionų lygos nugalėtoja.
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BarcelonaRankinisRankinio Čempionų lyga
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