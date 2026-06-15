Visą sezoną dominavusi „Barcelona“ susigrąžino stipriausios Europos rankinio komandos vardą

„Barcelona“ rankininkai neleido suabejoti, kad 2025–2026 metų sezone buvo stipriausi Europoje. Barselonos komanda surinko daugiausia taškų grupės varžybose, dideliu skirtumu laimėjo ketvirtfinalio mačą, o sekmadienį per finalo rungtynes Kelno arenoje vėl diktavo sąlygas ir nedideliu skirtumu, bet įtikinamai nugalėjo Berlyno „Füchse“ ekipą 37:34 (20:16).
Susiję straipsniai
„Mėlyniems-granatiniams“ daugiau sunkumų buvo kilę šeštadienį per pusfinalio rungtynes. Jose Barselonos rankininkai iššvaistė didelį pranašumą, bet paskui vėl susikaupė ir per pratęsimą pranoko „Aalborg“ komandą 37:32 (15:11, 28:28). „Füchse“ pusfinalio rungtynėse įveikė praėjusių metų Čempionų lygos nugalėtoją „Magdeburg“ klubą 40:35 (19:17).
Sekmadienį taip pat įvyko rungtynės dėl trečiosios vietos. Jose „Magdeburg“ įtikinamai nugalėjo „Aalborg“ komandą 32:26 (17:11).
Naudingiausiu finalo ketverto žaidėju išrinktas „Barcelona“ senbuvis slovėnas Domenas Makucas. Jis per finalo rungtynes atsisveikino su „mėlynais-granatiniais“ – D.Makucas vasarą pereis į „Kiel“ komandą.
Titulai
„Barcelona“ yra labiausiai tituluotas Europos vyrų rankinio klubas. Čempionų lygos (anksčiau Čempionų taurė) nugalėtoja „Barcelona“ tapo jau tryliktąjį kartą.
Katalonijos komanda pirmąjį titulą iškovojo 1991 metais, po to penkis kartus iš eilės triumfavo 1996–2000 metais, šiame amžiuje svarbiausią žemyno prizą iškovojo 2005, 2011, 2015, 2021, 2022 ir 2024 metais.
Nuo 2019 metų Barselonos rankininkai nepraleido nė vieno finalo ketverto.
„Füchse“ laimėjimų sąrašas – kur kas kuklesnis. Berlyno komanda yra laimėjusi antrąjį pagal rangą Europos lygos turnyrą (tris kartus), bet Čempionų lygos finalo ketverte žaidė tik trečią kartą. Pastaraisiais metais ypatingai sustiprėjusi „Füchse“ antrą sezoną iš eilės pateko į finalą, tačiau lemiamų rungtynių dar nelaimėjo nė sykio.
Finalas
Sekmadienį Kelno arenoje, kurios tribūnas užpildė 20 tūkstančių sirgalių, „Barcelona“ sąlygas diktavo beveik visas rungtynes. „Mėlyni-granatiniai“ nuo pirmųjų minučių žaidė labai energingai ir jau 11-ąją minutę pirmavo 9:6. Kėliniui įpusėjus „Füchse“ pristabdė varžovų puolimą, bet kitoje aikštės pusėje įsibėgėti nesugebėjo ir skirtumas iki pertraukos nesumažėjo.
Tik antrojo kėlinio pradžioje berlyniečiai sumažino atsilikimą iki dviejų įvarčių (20:18), bet tučtuojau sulaukė dar vienos varžovų atakų bangos ir „Barcelona“ vėl nutolo 25:19. Po to „Füchse“ vis pagyvėdavo, bet daugiau dviejų įvarčių iš eilės neįmesdavo. Žaidimo vadžios buvo katalonų rankose – „Barça“ nekrūptelėjo net tada, kai iš jos pranašumo teliko du įvarčiai (32:30).
Įdomu, kad per pirmąjį kėlinį teisėjai nė vieno rankininko nepašalino dviem minutėms. Vis dėlto po pertraukos žaidimas tapo daug kietesnis. Priverstinai pailsėti abiejų komandų žaidėjai buvo pasodinti po tris kartus, o Ludovicas Fabregas iš „Barcelona“ ir Maxas Darjis iš „Füchse“ nebaigė rungtynių dėl raudonų kortelių.
Čempionai
Nors „Barcelona“ stipriausios Europos komandos vardą susigrąžino po trumpos vieno sezono pertraukos, daug rankininkų Čempionų lygos nugalėtojais tapo pirmąjį kartą.
Pernai „mėlynų-granatinių“ gretose įvyko daug permainų, o komandą papildė ne tik patyrę rankininkai, bet ir nemažai jaunų žaidėjų, kurie yra „Barcelona“ auklėtiniai, bet anksčiau buvo paskolinti kitiems klubams.
Kad „Barcelona“ jaunimo treneriai dirba kokybiškai, buvo galima įsitikinti visą sezoną. Pagrindinės komandos treneris Antonio Ortega leido nemažai žaisti 22 metų Ianui Barrufetui, 20-mečiams dvyniams Džordžei ir Petarui Cikušai, 18-mečiui Adrianui Solai.
O kroatų kilmės Dž.Cikuša (dvynių tėvas buvo Kroatijos rankininkas, kuris baigęs karjerą liko gyventi Ispanijoje) finalo rungtynių pabaigoje netgi įmetė įvartį, sunaikinusį paskutines varžovų viltis.
Barselonos komandoje netrūko ir labai patyrusių senbuvių. Prancūzai Dika Memas ir Timothey N‘Guessanas, slovėnai Blažas Jancas ir Domenas Makucas, portugalas Luisas Frade ir katalonas Aleixas Gomezas sekmadienį Čempionų lygos nugalėtojais tapo ketvirtąjį kartą.
Beje, „Barcelona“ per visą šį sezoną patyrė tik vieną pralaimėjimą. Ispanijos lygoje ir Ispanijos taurės turnyre Barselonos komanda laimėjo visas rungtynes, o Čempionų lygoje vienintelį kartą pralaimėjo per grupės varžybų rungtynes namie su „Magdeburg“ klubu.
Įvarčiai
„Füchse“ lyderis danas Mathiasas Gidselis iš Kelno išsivežė savotišką paguodos prizą. Jis buvo apdovanotas kaip rezultatyviausias Čempionų lygos sezono žaidėjas. M.Gidselis per 17 rungtynių pelnė 161 įvartį.
Rezultatyviausių žaidėjų lentelėje paskui M.Gidselį išsirikiavo portugalas Francisco Costa iš Lisabonos „Sporting“ (136 įvarčiai), prancūzas Elohimas Prandi iš Paryžiaus PSG (120) ir katalonas Aleixas Gomezas iš „Barcelona“ (145).
Jaunimas
Sekmadienį Kelne taip pat buvo žaidžiamos EHF jaunimo turnyro finalo rungtynės. Jaunimo čempionais tapo „Gudme“ (Danija) rankininkai, finale nugalėję „Füchse“ vaikinus 32:26 (15:9). Rungtynėse dėl trečiosios vietos „Barcelona“ įveikė Vesprėmo rankinio akademiją 29:27.
Per jaunimo turnyro finalo rungtynes EHF delegato pareigas ėjo Lietuvos teisėjas Vaidas Mažeika.
EHF jaunimo turnyrą rengė antrą kartą. Pernai čempionais taip pat tapo „Gudme“ vaikinai, finale nugalėję Vesprėmo komandą.
Kitą sezoną
Šiais metais Europos rankinio federacija (EHF) vykdo žemyno klubų turnyrų reformą. Kitą sezoną bus pakeista Čempionų lygos ir Europos lygos varžybų sistema, o Čempionų lygos komandų skaičius bus padidintas nuo 16 iki 24.
Teisę žaisti Čempionų lygoje tikrai gaus EHF lygų reitinge pirmąsias dešimt vietų užimančių šalių čempionai: „Magdeburg“ (Vokietija), „Barcelona“ (Ispanija), Paryžiaus PSG (Prancūzija), „Aalborg“ (Danija), „Kielce“ (Lenkija), „Veszprém“ (Vengrija), Bukarešto „Dinamo“ (Rumunija), Lisabonos „Sporting“ (Portugalija), „Zagreb“ (Kroatija) ir „Kolstad“ (Norvegija).
Vardiniai kvietimai pažadėti šių metų Čempionų lygos ir Europos lygos nugalėtojams, jei jie neiškovotų teisės žaisti Čempionų lygoje pagal nacionalinių pirmenybių rezultatus. Europos lygos nugalėtoju šiais metais tapo „Melsungen“, kuris pagal Vokietijos lygos rezultatus kelialapio į Čempionų lygą neiškovojo.
Aštuoni vardiniai kvietimai bus skirti klubams, atstovaujantiems EHF reitingo pirmojo dešimtuko šalims. Šiems klubams keliama sąlyga, kad jie pagal nacionalinių varžybų rezultatus iškovotų teisę žaisti Europos lygoje. Nors EHF dar tik svarstys paraiškas, kai kurios šalys šiuos vardinius kvietimus neoficialiai jau paskirstė. Vokietija pasiruošusi į Čempionų lygą deleguoti Berlyno „Füchse“ (šalies vicečempioną) ir „Melsungen“ (Europos lygos laimėtoją), Prancūzija – „Nantes“ ir „Montpellier“ (lygos prizininkus), Lenkija – Plocko „Wisła“ (vicečempioną), Vengrija – „Szeged“ (vicečempioną).
Keturi vardiniai kvietimai numatomi šalims, kurios nepatenka į EHF reitingo pirmąjį dešimtuką. Į šiuos vardinius kvietimus pretenduotų Slovėnijos, Šiaurės Makedonijos, Švedijos, Šveicarijos, Serbijos čempionai.
Du paskutinius vardinius kvietimus EHF skirs „savo nuožiūra“. Europos rankinio vadovai pažymėjo, kad šie kvietimai gali būti skirti EHF nepriklausančių šalių klubams.
Skirstant vardinius kvietimus, bus laikomasi apribojimo, kad vienai šaliai Čempionų lygoje gali atstovauti ne daugiau negu trys klubai.
Finalas
„Barcelona“ – Berlyno „Füchse“ 37:34 (20:16). 20122 žiūrovai.
„Barça“: Frade 7, Jancas 6, Gomezas 6, Makucas 5, Memas 4, Fernandezas 2, Carlsbogardas 2, N‘guessanas 2, Dž.Cikuša 1, P.Cikuša 1, Fabregas 1. Raudona kortelė – Fabregas.
„Füchse“: Gidselis 8, Anderssonas 7, Freihoferis 7, Lichtleinas 6, Grondahlas 3, av Teigumas 2, Marseničius 1. Raudona kortelė – Darjis.
Dėl 3 vietos
„Magdeburg“ – „Aalborg“ 32:26 (17:11). Claaras 6, Lagergrenas 6 / Hoxeris 6.
Pusfinalis
Berlyno „Füchse“ – „Magdeburg“ 40:35 (19:17). Gidselis 9, Freihoferis 8, Anderssonas 7, Lichtleinas 5, av Teigumas 5 / Magnussonas 9, Lagergrenas 6, Kristjanssonas 5, Hornke 5. 20122 žiūrovai.
„Barcelona“ – „Aalborg“ 37:32 (po pratęsimo; 15:11, 28:28). Gomezas 8, Frade 7, N‘Guessanas 6, Makucas 5 / Arnoldsenas 5, Blonzas 5, Hoxeris 4, Knorras 4, Juulas 4.