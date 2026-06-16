Nusirautas raumuo netapo bėda – disko metimo žvaigždė Mykolas Alekna įspūdingai startavo Estijoje

Čia taip pat varžėsi 2022-ųjų pasaulio čempionas, slovėnas Kristjanas Čehas, pasaulio bei olimpinis ir triskart planetos čempionas Danielis Stahlis, 2024 m. Paryžiaus žaidynių čempionas jamaikietis Roje Stona.
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Pradžioje lietuvis buvo aiškus lyderis. Tačiau penktuoju bandymu K. Čechas išsiveržė į priekį, diską numetęs 69,35 m.
Vis tik neilgam – po kelių akimirkų lietuvis penktuoju metimu diską sviedė net 70,60 m ir susigrąžino lyderio vaidmenį. Slovėnas užėmė antrąją vietą.
Trečias liko dabartinis olimpinis čempionas jamaikietis Roje Stona - 65,42 m, o dabartinis pasaulio čempionas švedas Danielis Stahlis taip ir neatliko sėkmingo metimo..
Kovo paskutinę dekadą 23-ejų pasaulio rekordininkas, olimpinių žaidynių sidabro medalio laimėtojas ir Europos čempionas M. Alekna išgąsdino visus sporto gerbėjus socialiniame tinkle išplatinta žinia – garsiam disko metikui treniruotės metu plyšo krūtinės raumuo ir lietuvis buvo staigiai operuojamas.
Kaip paaiškėjo, sezonui JAV besirengęs keturis kartus geriausiu šalies sportininku rinktas M. Alekna traumą gavo per treniruotę, kai bandė gulint išspausti 200 kg štangą.
Medikai ir sporto specialistai tikino, kad po tokios traumos M. Aleknai teks reabilituotis 4–6 mėnesius.
Dar praėjusių metų balandžio 13-ąją Ramonoje vykusiose varžybose M. Alekna du kartus gerino planetos rekordą: pradžioje diską nuskraidino 74.89 m, o galiausiai užfiksavo neįtikėtiną rezultatą – 75.56 m.
Šiemet disko metimo žvaigždė planavo startuoti ne tik „Deimantinės lygos“ varžybose, komerciniuose turnyruose bei NCAA čempionate, tačiau svarbiausiu pasirodymu turėjo tapti rugpjūčio 10–16 dienomis Didžiosios Britanijos mieste Birmingame vyksiantis Europos lengvosios atletikos čempionatas.
Vis dėlto manyta, kad geriausiu atveju M. Alekna galėtų pasirodyti tik Senojo žemyno pirmenybėse.
Tačiau M. Alekna gegužę per savo socialinius tinklus pranešė, jog jis jau pasirengęs į disko sektorių įžengti liepos 4 dieną: tai būtų vos keturi mėnesiai po traumos. Lietuvis sutiko dalyvauti „Deimantinės lygos“ etape Judžine (JAV).