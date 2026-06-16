Palangoje grumsis lengvosios atletikos elitas: vyks prestižinės varžybos „Cosma Cup“

Palangoje lengvaatlečiai varžysis 12 rungčių bei išsidalins 30 tūkst. eurų prizinį fondą. Beje, Lietuvos vasaros sostinėje dalyvaus sportininkai iš 6 kontinentų.
Intrigą kels moterų šuolių su kartimi varžybos, kuriose dalyvaus birželio pradžioje Vokietijoje Lietuvos rekordą dar kartą pagerinusi Rugile Miklyčiūtė: sporto klubo „Cosma“ narė peršoko 4,45 m. Kaunietė šį sezoną tikisi įvykdyti Europos čempionato normatyvą, kuris lygus 4,6 m.
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„Forma tikrai nebloga, todėl labai laukiu galimybės jau antrą kartą sudalyvauti „Cosma Cup“ varžybose.
Pirmą kartą dalyvavau namų arenoje, manieže Kaune, ir tada šios varžybos paliko labai didelį įspūdį. Pagrindinis šių varžybų tikslas, kaip ir viso sezono, yra įvykdyti Europos čempionato normatyvą.
Taip pat noriu pasimėgauti varžybomis, pasitikrinti savo jėgas, kovojant su stipriausiomis atletėmis. Kai pagerinau Lietuvos rekordą, varžybose dalyvavo stiprios varžovės, kurios neleido atsipalaiduoti ir stūmė mane į priekį. Kova buvo įtempta ir tai padėjo pasiekti rezultatą“, – sakė R. Miklyčiūtė.
Atkakli kova numatoma vyrų disko metimo rungtyje, kurioje varžysis Europos ir pasaulio čempionas Andrius Gudžius, praėjusių metų planetos pirmenybių finalininkas Martynas Alekna, Pietų Amerikos čempionas iš Čilės Claudio Romero bei dukart pasaulio čempionato finalininkas Alin Alexandru Firfirica iš Rumunijos.
Vyrų 1500 m rungtyje tarp favoritų turėtų būti daugkartinis Lietuvos rekordininkas ir 2018 metų Europos čempionato 6 vietos laimėtojas Simas Bertašius, kurį pastaruoju metu dažniau galima išvysti bėgant 5000 m varžybose.
„Mano treneris visada sakydavo, kad norint gerai bėgti 1500 m, pirmiausia reikia gerai bėgti 5000 m. Visą laiką tą jausdavau: kai forma ilgesnėje distancijoje būdavo gera, tai pagerėdavo ir 1500 m rezultatas.
Praėjęs sezonas buvo to įrodymas, nes pagerinau 1500 m, 3000 m, 5000 m asmeninius rekordus – tos distancijos viena be kitos neina.
Kad ir šiais metais ji nėra akcentuojama, bet bėgti arti rekordo, esant geroms sąlygoms – geram orui, stipriai konkurencijai ir tempą diktuojančiam bėgikui (pacemaker – angl.) – tikrai įmanoma“, – teigė S. Bertašius.
„Cosma Cup“ varžybose dalyvaus būrys olimpiečių: Lietuvos trišuolio rungties rekordininkė Diana Zagainova, Dovilė Kilty (trišuolis), Gediminas Truskauskas (200 m), Modesta Justė Morauskaitė (400 m), Edis Matusevičius (ieties metimas). Palangoje bėgs ir aukštu rezultatu praėjusiais metais šiame kurorte vykusiame šalies čempionate
nustebinusi sprinterė Ema Rupšytė: tada Marto Skrabulio auklėtinė pakartojo čempionatų rekordą bei pasiekė trečią geriausią 100 m bėgimo rezultatą Lietuvos istorijoje – 11,37 sek.
„Visada smagu sugrįžti į stadioną, kuriame buvo pasiektas toks aukštas rezultatas, o šį sezoną turime net trejas varžybas Palangoje. „Cosma Cup“ dalyvaus stiprios bėgikės – šaunu, kad konkurencija atsiranda ir Lietuvoje organizuojamose varžybose. Nors jaučiu, kad dar nesu geriausios formos, tikiu, kad šį sezoną galiu bėgti arti asmeninio rekordo ar net jį pagerinti“, – sakė E. Rupšytė.
„World Athletics“ Kontinentinio turo varžybos vykdomos trečią kartą Lietuvos istorijoje: pirmus du sykius – vasarą ir žiemą – jos vyko Kaune. Šią vasarą „Cosma Cup“ atkeliavo į Palangą dėl šio miesto stadione ištiestos modernios dangos bei dėl to, kad 2026-aisiais šis Lietuvos kurortas pelnė Europos sporto miesto vardą.
„Visada pavydėdavau toms šalims, kurios savo šalyse rengia aukšto rango varžybas ir tų šalių sportininkai gali be konkurencijos į jas patekti ir todėl, galima sakyti, turi geresnes sąlygas patekti į svarbiausius čempionatus.
Labai smagu, kad ir Lietuvoje antrą kartą vasarą vyks tokio rango varžybos. Pirmasis kartas kartelę užkėlė gana aukštai, tad tikiuosi gerų rezultatų ir šiais metais“, – aistruolius atvykti kvietė S. Bertašius.
Tarptautinio aukšto meistriškumo sporto varžybos „Cosma Cup“ iš dalies finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra. Varžybų pradžia trečiadienį – 17.30 val., o įėjimas į Palangos miesto stadioną yra nemokamas.
CosmaLengvoji atletikaDiana Zagainova
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