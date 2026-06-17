Griaustinis šiuolaikinės penkiakovės federacijoje: prezidentas nusprendė atsistatydinti

„Sprendimas atsistatydinti brendo jau kurį laiką. Norisi daugiau laiko skirti šeimai ir verslui, o matau, kad šiuo metu negaliu penkiakovei atiduoti savęs šimtu procentų. Noro tikrai netrūksta, tačiau laiko vis mažiau.
Šiemet net nebuvau išvykęs į nė vieną tarptautinį startą, nors anksčiau sezono pradžioje tai būdavo įprasta mano darbo dalis. Pastaruoju metu atsirado kitų aplinkybių, pokyčių netrūksta ir versle, todėl derinti visas veiklas darosi vis sudėtingiau. Penkiakovę labai myliu ir niekur nedingstu – kiek galėsiu, tiek ir toliau padėsiu.
Ateitis parodys, galbūt situacija pasikeis ir vėl atsiras daugiau galimybių skirti laiko šiai sporto šakai“, – apie pasitraukimo priežastis sakė A. Baronas.
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Penkiakovės augimas ir tarptautinis pripažinimas
Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijai verslininkas, buvęs dviratininkas A. Baronas sėkmingai vadovavo nuo 2021 m. rudens. Praėjus mažiau nei dvejiems metams, mūsų šalyje pradėjo reguliariai vykti pasaulinės reikšmės renginiai, o pernai vasarą Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija Kaune ir Druskininkuose surengė net 5 įvairių amžiaus grupių pasaulio ir Europos čempionatus, tarp jų ir geriausiu Tarptautinės šiuolaikinės penkiakovės sąjungos metų renginiu išrinktas pasaulio suaugusiųjų čempionatas.
„Labiausiai džiaugiuosi tuo, kaip per šiuos metus išaugo penkiakovės bendruomenė, komanda ir administracija. Būtent komandos pastangų ir darbo dėka į Lietuvą atkeliavo tarptautiniai renginiai. Kiekvienais metais organizuodavome aukščiausio lygio varžybas, o Lietuvos vardas pasaulinėje penkiakovės bendruomenėje tapo siejamas su vienais geriausių varžybų organizatorių. Tai yra tai, kuo labiausiai didžiuojuosi, ir tikiu, kad federacija šiuo keliu sėkmingai eis ir toliau“, – komandai padėkojo A. Baronas.
Buvęs federacijos prezidentas pažadėjo palaikyti Lietuvos rinktinę ir už kiek daugiau nei mėnesio, liepos 23–29 d., Kaune vyksiančiuose pasaulio jaunių (iki 17 metų) ir jaunimo (iki 22 metų) čempionatuose.
Federacija tęs pradėtus darbus
Pagal Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos įstatus, prezidentui atsistatydinus, jo įgaliojimai nutrūksta, o funkcijas atlieka generalinis sekretorius. Šis iššūkis negąsdina daugelį metų Lietuvą garsinusio, 2013 m. pasaulio čempiono, triskart olimpiečio J. Kinderio, kuris federacijos generalinio sekretoriaus pareigas taip pat eina nuo 2021 m. rudens.
„Su Aisčiu visada palaikėme artimus ryšius, o per šiuos metus jis tapo ryškia asmenybe ne tik Lietuvos sporto bendruomenėje, bet ir pasaulio šiuolaikinės penkiakovės šeimoje. Federacijos prezidentas garbingai atstovavo Lietuvai aukščiausio lygio renginiuose. Vis dėlto tai reikalauja labai didelių žmogiškųjų resursų ir nukenčia kitos gyvenimo sritys.
Gerbiame šį sprendimą. Kadangi sezono įkarštis ir artėja svarbiausi sezono startai tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje, didesnių pokyčių federacijoje nusprendėme kol kas nesiimti. Komanda yra susidirbusi, darbus pasiskirstysime ir tikiu, kad viskas vyks sklandžiai – mūsų sportininkai ir treneriai ir toliau gaus kokybiškas treniruočių ir varžybų sąlygas, o mes su komanda Lietuvoje organizuosime aukščiausio lygio tarptautines varžybas“, – sako J. Kinderis.
Birželio pabaigoje ir liepą Lietuvos penkiakovininkų laukia Europos jaunimo ir jaunių čempionatai Ispanijoje, o artimiausias suaugusiųjų rinktinės startas – rugpjūčio 3–9 d. Turkijoje vyksiantis