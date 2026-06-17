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Netektis Lietuvos sporte: mirė olimpietė, metų trenere rinkta Teresė Nekrošaitė

2026 m. birželio 17 d. 15:41
Lrytas.lt
Lietuvos sporto bendruomenę pasiekė liūdna žinia: eidama 65-uosius metus mirė lengvosios atletikos trenerė, Barselonos olimpinių žaidynių dalyvė Teresė Nekrošaitė, skelbia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas.
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Tris dešimtmečius lengvosios atletikos trenere dirbusi T. Nekrošaitė išugdė ne vieną olimpietį, o pernai buvo pripažinta geriausia Lietuvos paralimpinio sporto trenere.
Dar šių metų vasarį tapo išskirtinio LTOK „Fair Play“ apdovanojimo Už viso gyvenimo nuopelnus laureate.
T. Nekrošaitė buvo olimpiečių ir paralimpiečių trenerė, išskirtinai atsidavusi savo pašaukimui, tęsusi darbą net ir sunkios ligos akivaizdoje.
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Ji nuosekliai ir įkvepiančiai savo aplinkoje skleidė olimpines ir paralimpines vertybes, ugdė ne tik sportinius rezultatus, bet ir stiprias asmenybes.
Per savo sportinę karjerą T. Nekrošaitė net 10 kartų tapo Lietuvos ieties metimo čempione.
paralimpinės žaidynėsLengvoji atletika

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