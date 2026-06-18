Lietuvos 10 km bėgimo čempiono titulą Birštone ginsiantis L. Tarasevičius: „Mano lūkesčiai – aukšti“

Vaizdinga trasa, vingiuojanti per Birštono centrą, Nemuno pakrantę bei Žvėrinčiaus mišką, ir galimybė sportą derinti su poilsiu iškart tapo vienu patrauklausių vasaros bėgimų Lietuvoje.
Daugiausiai dalyvių šiuo metu renkasi pusmaratonio distanciją. Čia bus galima išvysti ne vieną pajėgų sportininką – Loretą Kančytę, Modestą Dirsę ir kitus.
Kaip ir įprasta tokiuose renginiuose, dalyviai gali rinktis distancijas pagal savo pajėgumą – pusmaratonį, 10 km, 5,2 km, mišrios estafetės ir vaikų 800 m bėgimus.
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10 km bėgimas tuo pačiu bus LLAF Lietuvos čempionatas, todėl čia bus kovojama dėl šalies pirmenybių apdovanojimų. Praėjusiais metais Klaipėdoje vykusiame Lietuvos 10 km bėgimo čempionate nugalėtojais tapo Lukas Tarasevičius ir Lina Kiriliuk.
L. Tarasevičius pastaraisiais metais nuolat skina pergales svarbiausiose varžybose Lietuvoje. Jis šiemet taip pat tapo Lietuvos 10 km žiemos bėgimo čempionu Mažeikiuose.
„Lietuvos čempionato statusas suteikia papildomos motyvacijos. Tai yra pagrindinė priežastis, dėl ko pasirinkau bėgti Birštone. Lietuvos čempionatai nuo seno man yra labai svarbūs, todėl kiekvienas startas ir titulas mano gyvenime užima svarbią vietą. Dėl to nekantrauju bėgti Birštone“, – sakė L. Tarasevičius.
Daugkartinis Lietuvos čempionas neslepia, kad Birštono pusmaratonyje jis nėra bėgęs, tačiau yra stebėjęs bėgimą iš arti.
„Man imponuoja tokie bėgimai. Kadangi pats esu dzūkas, todėl tai bėgimams mano kraštuose prideda dar daugiau svorio. Esu bėgęs Birštono stadione, kur mano startas nebuvo sėkmingas, todėl emocijos tuo metu buvo ne pačios geriausios. Birštone esu ne kartą ilsėjęsis ir treniravęsis – man čia labai patiko“, – pabrėžė L. Tarasevičius.
Organizatoriai žada, kad trasa Birštone bus gana greitai ir palanki bėgikams, ypač siekiantiems savo asmeninių rekordų.
„Kiek girdėjau, trasa bus gana greita ir tai mane džiugina. Nežinau, kiek ji bus vaizdinga, bet pats Birštonas yra labai gražus, su daug gamtos, upėmis. Tai bus mano krikštas čia, todėl įdomu, kaip pasiseks. Važiuoju čia kovoti dėl čempiono vardo, bet tuo pačiu ir pasimėgauti aplinka. Tikiuosi, kad pavyks turėti gerą jausmą bėgant ir įgyvendinti savo aukštus lūkesčius“, – vylėsi L. Tarasevičius.
Birželio 20 dieną bėgimo renginys Birštone startuos 9 val., kai į trasą pajudės 10 km bėgikai. Iškart po to bus duotas startas ir „Kauno kolegijos“ 5,2 km, „Lrytas“ mišrios estafetės bei „Vytauto“ pusmaratonio bėgimo dalyviams, o „Akvilės“ vaikų 800 m bėgimas prasidės 12.15 val.
Varžybų starto vieta – šalia Birštono kultūros centro (Jaunimo g. 4). 10 km distancijos dalyviai startuos Basanavičiaus aikštėje.
Birželio 20 dieną vyksiantį Birštono pusmaratonį organizuoja VšĮ „Birštono sportas“ kartu su asociacija „Sporto renginiai“. Prie renginio įgyvendinimo prisideda Birštono savivaldybė.