Lietuvos švieslentė: pergalės skonį prisiminęs „Žalgiris“, įsibėgėję žemaičiai ir pasimetusi komanda moterų lygoje

Futbolas
Lietuvos lyga. 19 turas
„Panevėžys“ – „Šiauliai“ 3:2. Asamoah 41, 48, Kurcevas 44 / Baftalovskis 45+, Garbaliauskas 68.
Vilniaus raj. „Transinvest“ – Kauno „Žalgiris“ 1:2. Tanaka 12 / Baldassarra 84, Oliveira 89. Raudona kortelė – Šluta 76 („Transinvest“).
Gargždų „Banga“ – Vilniaus „Žalgiris“ 3:0. Olugbogi 9, Filipavičius 54, Andrejevas 81.
Telšių „Džiugas“ – Marijampolės „Sūduva“ 1:2. Bunčukovas 64 / Tangiri 3, 57.
Šį turą nežaidė Kauno raj. „Hegelmann“.
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Lentelė: „Džiugas“ – 34, Kauno „Žalgiris“ – 33, „Sūduva“ – 32, „Transinvest“ – 31*, „Banga“ – 30, Vilniaus „Žalgiris“ – 28, „Panevėžys“ – 24, „Hegelmann“ – 19*, „Šiauliai“ – 17, Vilniaus „Riteriai“ – 3**. *Pažymėtos komandos žaidė mažiau rungtynių. Oficialioje lygos skelbiamoje lentelėje nėra išbraukti iš turnyro pašalintų „Riterių“ rezultatai.
Lentelė be „Riterių“ rezultatų (po 17 rungt.): „Džiugas“ – 28, Kauno „Žalgiris“ – 27, „Sūduva“ – 26, „Transinvest“ – 25*, „Banga“ – 24, Vilniaus „Žalgiris“ – 24, „Hegelmann“ – 18, „Panevėžys“ – 18, „Šiauliai“ – 13.
Rezultatyviausi žaidėjai: Benchaibas (K. „Žalgiris“), Auzmendi („Transinvest“), Sobowale („Džiugas“), Njoya („Hegelmann“) ir Hlušačius („Transinvest“) – po 8 įvarčius, Ourega (K. „Žalgiris“), Miloševičius („Transinvest“) ir Petkovičius (V. „Žalgiris“) – po 6.
Spūstis Lietuvos futbolo aukščiausios lygos lentelės viršutinėje dalyje dar labiau padidėjo. Pagal neoficialią lentelę, išbraukus iš turnyro pašalintų „Riterių“ rezultatus, pirmąją ir šeštąją vietas užimančias komandas skiria vos keturi taškai. Tiesa, Lyga vis dar skelbia lentelę, kurioje įrašyti „Riterių“ rezultatai.
Komandos susigrūdo glaudžiau, nes sekmadienį antrose iš eilės rungtynėse taškus prarado lyderis „Džiugas“. Telšių futbolininkai namie pralaimėjo „Sūduvai“.
„Džiugas“ pirmosios vietos neprarado, bet nuo jo tik tašku atsilieka čempiono vardą ginantis Kauno „Žalgiris“, kuris šeštadienį nutraukė aštuonerių nelaimėtų rungtynių virtinę. Laikinojo trenerio Algio
Jankausko vadovaujami žalgiriečiai Galinėje nugalėjo „Transinvest“ ekipą. A.Jankauskas pakeitė savaitės viduryje atleistą Eiviną Černiauską.
„Žalgiris“ praėjusį kartą laimėjo balandžio 25 dieną, kai namie sutriuškino „Riterius“ 4:0. Tačiau šių rungtynių rezultatas buvo panaikintas, kai lygos vadovybė pašalino „Riterius“ iš turnyro. Praėjusią „įskaitinę“ pergalę kauniečiai pasiekė balandžio 11 dieną.
Nuo gegužės 1-osios „Žalgiris“ penkerias rungtynes baigė lygiosiomis ir patyrė tris pralaimėjimus.
Net trejos šio turo rungtynės baigėsi vieno įvarčio skirtumu. Vienintelė išimtis buvo Gargžduose, kur šio miesto komanda įmušė tris įvarčius be atsako į Vilniaus „Žalgirio“ vartus.
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Lietuvos pirmoji lyga. 13 turas
Plungės „Babrungas“ – Kauno „Be1“ 1:0. Duarte 81. 150 žiūrovų.
Mažeikių „Atmosfera“ – Kretingos „Minija“ 0:1. Amirzianas 47.
Klaipėdos „Neptūnas“ – Kauno „Žalgiris B“ 2:1, „Garliava“ – Vilniaus raj. „Transinvest B“ 3:0, Tauragės „Tauras“ – Panevėžio „Ekranas“ 2:1, Vilniaus BFA – Kauno raj. „Hegelmann B“ 0:1, Vilniaus „Žalgiris B“ – „Jonava“ 1:2, Alytaus „Dainava“ – „Šiauliai B“ 5:0.
Lentelė: „Minija“ – 37*, „Babrungas“ – 35, „Neptūnas“ – 28*, „Be1“ – 26, „Dainava“ – 24*, „Tauras“ – 22, „Garliava“ – 22*, „Atmosfera“ – 18, „Jonava“ – 17*, BFA – 16, Vilniaus „Žalgiris B“ – 15, „Transinvest B“ – 14*, „Hegelmann B“ – 10, „Ekranas“ – 7, „Šiauliai B“ – 7, Kauno „Žalgiris B“ – 6. *Pažymėtos komandos žaidė daugiau rungtynių.
Abu lygos lyderiai „Minija“ ir „Babrungas“ įmušė tik po vieną įvartį, bet į savo vartus nepraleido nė karto ir pasiekė pergales. Ypač vertinga buvo Plungės komandos pergalė, nes ji padidino pranašumą prieš „Be1“ komandą, kuri taip pat kovoja dėl prizinės vietos.
„Minija“ lenkia „Babrungą“ dviem taškais, tačiau kretingiškiai žaidė daugiau rungtynių.
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Lietuvos moterų lyga
12 turas. Vilniaus raj. „Transinvest“ – Vilniaus „FK Žalgiris“ 0:5, „Šiauliai“ – „Žalgiris-MRU“ 1:4, Šiaulių „Gintra“ – Gargždų „Banga“ 6:0.
Kauno raj. FA – Šiaulių „Gintra“ rungtynės neįvyko.
Lentelė: „Gintra“ – 29/11, „Žalgiris-MRU“ – 23/10, „FK Žalgiris“ – 19/11, „Šiauliai“ – 14/12, „Banga“ – 9/11, Kauno raj. FA – 7/10, „Transinvest“ – 3/11.
Visos trys pirmaujančios komandos pasiekė triuškinamas pergales
Kauno rajono Futbolo akademijos ir Šiaulių „Gintros“ rungtynės, kurios turėjo vykti ketvirtadienį, buvo atšauktos. Šiaulių komanda atvyko į Raudondvarį, bet varžovių aikštėje nesulaukė. Kauno rajono FA paskelbė pranešimą, kuriame tvirtino, kad nepajėgė suburti komandos dėl traumų.
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