Birštone pirmą kartą Lietuvos 10 km bėgimo čempione tapusi D. Šatikaitė: „Šis laimėjimas man reiškia labai daug“

Būtent šiame Lietuvos kurorte šiemet paaiškėjo šalies čempionai – dėl Lietuvos lengvosios atletikos federacijos (LLAF) pirmenybių apdovanojimų varžėsi 10 km bėgikai.
Lietuvos čempionatas pažymėtas itin atkaklia kova. Greičiausiai 10 km distanciją įveikė Lukas Tarasevičius – 31 min. 14 sek. Jis apgynė Lietuvos čempiono vardą.
Vos 6 sek. nuo jo atsiliko sidabro medalį pelnęs Erikas Černiavskis (31.20). Bronzos medaliu pasipuošė Darius Petkevičius (33.17).
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Tarp moterų triumfavo talentinga bėgikė Danielė Šatikaitė, finišavusi lygiai per 35 min. Tai – pirmas jos Lietuvos čempionės titulas suaugusių lygmenyje. Tuo pačiu ji pagerino savo asmeninį rekordą.
„Šis laimėjimas man reiškia labai daug. Labai didžiuojuosi savo rezultatu. Prieš mėnesį dalyvavau varžybose Rygoje, kur 10 km nubėgau per 35 min. 39 sek. Tuomet tai buvo mano asmeninis rekordas. Birštone pavyko šį rezultatą pagerinti dar 39 sekundėmis ir tai labai džiugina. Net nesitikėjau tokio rezultato“, – kalbėjo D. Šatikaitė.
D. Šatikaitė Birštone aplenkė patyrusias ir žinomas varžoves – sidabrą pelnė Laura Jegelevičiūtė (35.41), bronzą – Monika Bytautienė (36.17).
„Varžovės tikrai buvo labai stiprios ir prieš startą gal jų kažkiek prisibijojau, tačiau žinau, kad kai nuskamba starto šūvis ir pradedu bėgti, visos nuomonės dingsta. Tada stengiuosi susikoncentruoti į save ir savo kūną bei kovoti su pačiu savimi. Pati bėgimo esmė yra pakentėti, bet tuo pačiu ir pasidžiaugti“, – pasakojo D. Šatikaitė.
Pernai atgaivintas „Birštono pusmaratonis powered by Vytautas” renginys išsiskiria savo atmosfera bei gražia gamta. Trasa vingiavo per Birštono centrą, Nemuno pakrantę bei Žvėrinčiaus mišką, o galimybė sportą derinti su poilsiu iškart šį renginį pavertė vienu patrauklausių vasaros bėgimų Lietuvoje.
„Birštono trasa man labai patiko. Miestas labai gražus, o bėgti palei Nemuną ir gamtos apsuptyje buvo labai malonu. Buvo momentai, kai grožėjausi vaizdais, nors bėgti darėsi vis sunkiau. Žinoma, karštis padarė savo. Džiaugiuosi, kad mano kūnas tą karštį pakėlė gana gerai, nes teko girdėti, jog kai kuriems varžovams tai sukėlė daug problemų. Pati atmosfera Birštone buvo labai šilta ir jauki, todėl renginį galiu įvertinti teigiamai“, – pabrėžė D. Šatikaitė.
Iš viso 10 km bėgime varžėsi 210 sportininkų.
Dar daugiau dalyvių – per 300 – stojo prie „Vytauto“ pusmaratonio starto linijos.
Čia greičiausias buvo latvis Kristaps Beržins – 1 val. 10 min. 24 sek.
Antras finišavo Modestas Dirsė (1:13.05), trečias – Linas Diraitis (1:13.59).
Tarp moterų dominavo žinoma bėgikė ir po pertraukos į varžybas sugrįžusi Loreta Kančytė – 1 val. 18 min. 17 sek.
„Karšta ir greita trasa. Po truputį vėl bandau prisijaukinti varžybinį jauduliuką, kuris leidžia savo daugiau paspausti“, – mintimis dalinosi L. Kančytė.
Antrąją vietą užėmė Viktorija Varnagirytė (1:26.55), trečiąją – Inga Bartkė (1:32.12).
„Kauno kolegijos“ 5,2 km bėgime greičiausi buvo Nerijus Vilutis (16.35), Aivsaras Čekanavičius (17.14) ir Dominykas Zdanevičius (17.47).
Tarp moterų prizininkėmis tapo estė Olga Andrejeva (19.49), Rita Balsevičienė (23.31) ir Kornelija Marčinskienė (23.59).
„Lrytas.lt“ mišrioje estafetėje 2x5 km nugalėjo Košiubos ir Venckutės duetas (40.33). Antroji vieta atiteko Lesvinčiūnui ir Valūnaitei (42.29), trečioji – Lukošienei ir Tamulaičiui (42.52).
Dar visas būrys jaunųjų bėgikų išbandė savo jėgas nuotaikingame „Akvilės“ 800 m bėgime, kur svarbiausias buvo ne rezultatas, o emocijos ir judėjimo džiaugsmas.
Masiškiausiu klubu tapo Lietuvos kariuomenė, į šį renginį delegavusi 33 žmones. Dalyvių gausa taip pat išsiskyrė „Bėgimo klubas“ ir Kauno BMK.
Birštono pusmaratonį organizuoja VšĮ „Birštono sportas“ kartu su asociacija „Sporto renginiai“. Prie renginio įgyvendinimo prisidėjo Birštono savivaldybė.