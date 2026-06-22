Edui Butvilui nepavyko įveikti Vimbldono atrankos

Lietuvis po 1 val. 44 min. dvikovos 6:3, 5:7, 6:3 nusileido Tuniso atstovui Moezui Echargui (ATP-155).
Edas antrajame sete dar pirmavo 4:2, tačiau nesugebėjo išlaikyti persvaros
Trečiajame sete rezultatui esant lygiam 3:3 klaipėdietis turėjo 3 galimybes laimėti varžovo padavimų seriją, bet nesugebėjo jomis pasinaudoti, o jau sekančiame geime pralaimėjo savo padavimus.
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Už pasirodymą turnyre E. Butvilui atiteks 20 tūkst. svarų sterlingų.
Edas ButvilasTenisasVimbldonas
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