Istorinėse „Frame Running Cup Lithuania 2026“ varžybose žibėjo ir triračių sporto žvaigždės

Lietuvos triračių sporto asociacija ėmėsi ambicingos iniciatyvos – organizuoti WPA (World Para Athletics) lygmens bėgimo su triračiais varžybas, profesionaliai kelti triratininkų sportinį meistriškumą, didinti mūsų šalies paraatletų žinomumą tarptautiniu mastu ir stiprinti ryšius su kitų šalių triratininkų bendruomenėmis.
Stebėti varžybų į Druskininkus iš Briuselio atvyko WPA techninis delegatas Marnix De Mangelaere, kurio rūpestis buvo užtikrinti, kad „Frame Running Cup Lithuania 2026“ vyktų pagal World Para Athletics reglamentą. Varžybų metu jam talkino Lietuvos lengvosios atletikos federacijos teisėjai iš Kauno. Kad pasirengimas „Frame Running Cup Lithuania 2026“ būtų kuo sklandesnis, savo patirtimis dalinosi ir kita pagalba prisidėjo Lietuvos paralimpinis komitetas.
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Į LSC sporto komplekso „Druskininkai“ stadioną išbandyti pajėgumų suriedėjo triratininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos. Prie Frame Running starto linijos stojo Lietuvoje dar neregėtas skaičius bėgikų su triračiais – 34 paraatletai.
Istorinių varžybų dalyvius ir svečius pasveikino Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė Aušra Kriškoviecienė, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacijos prezidentas Kęstutis Skučas. Druskininkų sporto centro direktorius Gintaras Šikšnys ne tik tarė pasveikinimo žodį, bet ir perdavė Druskininkų savivaldybės įsteigtus prizus varžybų nugalėtojams.
Organizatoriai neslepia džiaugsmo tarp varžybų dalyvių sulaukę ir triračių sporto žvaigždžių iš Lenkijos: dabartinės pasaulio čempionės ir daugkartinės rekordininkės Magdalenos Andruszkiewicz ( T72 klasė) bei 2025 m. bronzinio pasaulio čempiono Piotro Siejwa ( T72 klasė). Savo meistriškumą triratininkai pademonstravo ir „Frame Running Cup Lithuania 2026“, iškovoję prizines vietas.
Juos ir kitus sportininkus varžybose lydėjo treneriai Edyta Jastrzębska ir Artur Jastrebski, kurių duktė Teresa taip pat aktyviai sportuoja su bėgimo triračiu. Kaimyninėje šalyje Frame Running judėjimas prasidėjo porą metų anksčiau nei Lietuvoje. Gausioje Lenkijos triračių sporto bendruomenėje sparčiai auga ir pajėgių bėgikų gretos.
Galime didžiuotis, kad „Frame Running LT“ komandoje turime ne mažesnio ryškumo triratininkų, išgarsėjusių pasaulio čempionatuose ir kitose svarbiausiose tarptautinėse varžybose: Belą Morkus ( T71 klasė) ir Deividą Podobajevą ( T72 klasė) iš Vilniaus.
Beje, Belai „Frame Running Cup Lithuania 2026“ bus įsimintinos ne tik dėl laimėtų prizinių vietų – tai triratininkės sugrįžimas į didįjį sportą po septynerių mėnesių pertraukos. Priminsime, kad praėjusių metų rudenį sportininkė pateko į eismo įvykį, kuriame buvo stipriai sužalota jos koja. Bela darkart patvirtino savo čempionišką prigimtį, parodė stipriausią valią ir į bėgimą sugrįžo su dviem iškovotais medaliais.
Sėkmingai pirmosiose savo tarptautinėse bėgimo varžybose pasirodė „Frame Running LT“ komandos naujokai iš Gargždų („JUDU 365“) ir Kauno („Special Olympics Kaunas“), treniruotes pradėję vos prieš kelis mėnesius. Naujomis, vertingomis patirtimis praturėję džiaugėsi triratininkai iš Mažeikių (Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija), Šiaulių (Asociacija „Maži žingsneliai“), Klaipėdos (Klaipėdos m. žmonių su fizine negalia sporto klubas „Žuvėdra“) ir Vilniaus (Klubas „Eik“).
Ne mažiau už sportininkus jaudulio prieš kiekvienas varžybas patiria ir treneriai. Prie „Frame Running LT“ sportinio meistriškumo augimo ir šios parasporto rungties istorijos kūrimo Lietuvoje savo kasdieniais darbais prisideda: Aušra Kriškoviecienė ir Ramūnė Motiejūnaitė (Vilnius), Zofija Valatkienė (Mažeikiai), Dominykas Matuzevičius ( Šiauliai), Natalija Krakienė ir Regimantas Karkauskas (Klaipėda), Alina Bocman (Gargždai), Vaiva Abramavičiūtė ir Rasa Daugėlienė (Kaunas).
Į „Frame Running Cup Lithuania 2026“ atvykusios Latvijos ir Estijos komandos dar tik pradeda savo kelionę bėgimo su triračiu rungtyje. Abiejų šalių triratininkai – vaikai ir jaunuoliai. Į Druskininkus trenerės Nataljos Novikovos lydimi atkeliavo trys Latvijos vaikų ir jaunuolių parasporto asociacijos nariai. Frame Running Estonia varžybose atstovavo ir pirmąjį bėgimą triračiu varžybose išbandė Marta Luisa bei jos trenerė Vladislava Oleinik. Tarptautinių varžybų patirtys šioms komandoms – puikus ir tvirtas atspirties taškas judant į vis aukštesnius tikslus ir pasiekimus parasporte.
Susidomėjimas lengvosios atletikos rungtimi – bėgimu su triračiu (Frame Running) išaugo 2025 m., įtraukus ją į Paralimpines žaidynes. Ko gero, dabar kiekvieno triratininko didžiausia svajonė – tapti pirmuoju savo šalies Frame Running atstovu žaidynėse Los Andžele 2028 metais. „Frame Running Cup Lithuania 2026“ organizatoriai neabejoja, kad prie bėgikų su triračiais sportinio meistriškumo augimo prisidės ir šių varžybų patirtys. O sėkmingas „pirmas kartas“ Lietuvos triračių sporto komandai jau padiktavo ir naujų idėjų. Jos ne mažiau ambicingos – kitąkart pakviesti geriausius Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos triratininkus į „Frame Running Baltic Cup“.
Prie Lietuvos triračių sporto asociacijos veiklų ir drąsiausių idėjų išsipildymo prisideda: Europos Sąjunga (projektas „Triračiu link lygybės ir įtraukties“); Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie SADM (projektas „Į(si)galink su bėgimo triračiu!“ 2026); Vilniaus miesto savivaldybė (projektas „Bėgimas su triračiu Vilniaus Frame Running komandoje siekiant aukšto sportinio meistriškumo“), Lietuvos paralimpinis komitetas, Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija.
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