Teniso ir padelio mėgėjai sujudino Birštoną: „Merės taurės“ turnyre varžėsi net 126 dalyviai

Pajėgiausio diviziono finale Jurgis Čėsna ir Marius Mėgelaitis 6:4 1:6 11:9 įveikė Augustiną Karkauską ir Aidą Tratulį. J. Čėsna čempionu Birštone tapo jau trečią kartą.
Jis pripažino, kad šių metų finalas tapo vienu iš įsimintiniausių jo karjeroje.
„Įspūdžiai po Birštono visada teigiami – tai labai smagus vasaros turnyras. Gaila, kad orai privertė dalį kovų perkelti į Kauną, tačiau viską kompensavo įdomios varžybos. Ypač finalas, kuris man padovanojo išskirtines emocijas ir pirmą tokią patirtį. Lemiamame tie-breake atsilikome 4:9, tačiau laimėjome 7 taškus iš eilės. Tokie mačai primena, kad kovoti reikia iki paskutinio taško“, – sakė J. Čėsna.
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Didžiausia „Merės taurė“ per devynerius metus
Tradicinis turnyras ir šiais metais vyko Birštono kurorto šventės savaitgalį. Tris dienas trukusių varžybų dalyviai pagal pajėgumą ir patirtį buvo suskirstyti į aštuonis divizionus, dėl čempionų vardų iš viso varžėsi net 126 žaidėjai iš visos Lietuvos.
Šių metų renginys pasižymėjo naujove – pirmą kartą kartu su teniso varžybomis buvo surengtas padelio turnyras, vykęs „Natur Camp“ kempinge.
Dar viena naujovė tapo vieno taško turnyras, kuriame galėjo dalyvauti visi norintys. Jame savo jėgas išbandė beveik 30 žaidėjų, o azartiškų varžybų, kurių kiekvieno mačo likimą sprendė vos vienas taškas, nugalėtoju tapo A. Karkauskas.
Technologijos keičia mėgėjų tenisą
Turnyrą Birštono merės taurei laimėti organizuojanti platforma „Teniso Namai“ vienija daugiau nei 9 tūkst. teniso ir padelio žaidėjų ir yra didžiausia mėgėjų teniso turnyrų organizatorė Lietuvoje.
Praėjusiais metais platforma pristatė žaidėjų reitingavimo algoritmą, leidžiantį prognozuoti susitikimų rezultatus. Kuriant šį algoritmą naudotas dirbtinis intelektas ir „Teniso Namų“ 15 metų ir 130 tūkst. mačų duomenų bazė. Šių metų Birštono turnyre algoritmo prognozių tikslumas siekė apie 80 proc.
„Siekiame, kad mėgėjų sportas būtų organizuojamas remiantis ne tik patirtimi, bet ir duomenimis. Mūsų kuriami technologiniai sprendimai padeda tiksliau įvertinti žaidėjų pajėgumą, sudaryti konkurencingesnes grupes ir kurti geresnę patirtį visai bendruomenei. Smagu matyti, kad kartu auga tiek platforma, tiek pats mėgėjų tenisas ir padelis Lietuvoje“, – sako „Teniso Namų“ vadovas Vytautas Bartulis.
Birštonas augina sporto tradiciją
Turnyrą globojanti Birštono merė Nijolė Dirginčienė simboliškai atidarė varžybas atlikdama pirmąjį smūgį ir ištraukdama susitikimų burtus.
„Per devynerius metus „Merės taurė“ tapo neatsiejama Birštono kurorto šventės dalimi. Džiaugiuosi matydama, kaip renginys kasmet auga, pritraukia žaidėjus iš visos Lietuvos ir prisideda prie aktyvaus, sportiško kurorto įvaizdžio. Šiemet prie teniso prisijungęs padelis atveria naują etapą šio renginio istorijoje“, – teigia N. Dirginčienė.
Birštone vykusios varžybos buvo pirmasis „Teniso Namų“ vasaros turnyrų serijos renginys. Liepos 10–12 dienomis platformos bendruomenė persikels į Palangą. Čia vyks „Profitus taurė“ – vienas didžiausių vasaros teniso ir padelio renginių Lietuvoje, kuriame organizatoriai tikisi sulaukti daugiau nei 250 dalyvių. Rugpjūčio mėnesį serijos varžybos bus pabaigtos Druskininkuose.