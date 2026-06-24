Lietuvos moterų tinklinio rinktinė – didžiausią šuolį pasaulio reitinge atlikusi komanda

Paskutiniame Europos lygos turnyre Šiauliuose fantastiškai pasirodžiusi ir Portugalijos bei Rumunijos komandos nugalėjusi Lietuvos rinktinė naujausiame pasaulio („Volleyball World“) reitinge iš 73-ios vietos pakilo į 60-ąją. Lietuvės šią savaitę atliko didžiausią šuolį reitinge tarp 103 klasifikuotų komandų.
CEV Europos reitinge Lietuvos rinktinė užima 30-ąją vietą tarp 44 valstybių. Po dešimtmečio pertraukos atkurta mūsų šalies komanda jau lenkia savo kaimynes – Latviją (31 vieta) ir Estiją (34 vieta). Pavyzdžiui, latvės savo rinktinę augina jau penkerius metus.
Be to, latvės, kaip ir lietuvių nugalėtos rumunės ir portugalės, šiemet dalyvaus Europos moterų tinklinio čempionate.
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Lietuvos rinktinė atkurta įvertinus jaunųjų šalies tinklininkių potencialą – pastaraisiais metais jaunimo ir jaunių merginų rinktinės žaidžia finaliniuose Europos čempionatų etapuose arba konkurencingai kovoja atrankose.
„Kauno-VDU“ moterų komanda savo jėgas išbando CEV Iššūkio taurės turnyre ir yra daugkartinė Baltijos lygos čempionė. Net keturios Lietuvos rinktinės narės yra baigusios Ozo sporto gimnaziją, kur yra suteikiamos sąlygos derinti profesionalų sportą su mokslais. Jos jau pradėjo ir tęs karjeras užsienyje. Na o patirtimi Lietuvos ekipą cementavo CEV Čempionų lygoje pastaruosius porą sezonų rungtyniavusi Rūta Staniulytė bei milžinišką patirtį užsienyje sukaupusi Monika Šalkutė.
Europos lygoje rezultatyviausiai Lietuvos rinktinėje žaidė „Kauno-VDU“ lyderė Martyna Paukštytė, pelniusi 87 taškus per šešerias rungtynes. Tai – 16-as rezultatas tarp visų Europos lygos žaidėjų. Komandos kapitonė M. Šalkutė su 70 taškų buvo antra pagal rezultatyvumą lietuvių gretose. Ji jau paskelbė apie karjeros pabaigą.
Jaunosios Lietuvos tinklininkės jau šiemet atliko svarbų vaidmenį nacionalinėje komandoje. 18-metė Barbora Rakauskaitė pagal blokus Europos lygoje užėmė penktąją vietą. Dešimta šioje statistikos grafoje buvo R. Staniulytė. Kėlėjų reitinge Karina Vilkicka buvo aštunta.
„Šis rinktinės pasirodymas yra ne atsitiktinumas, o nuoseklaus darbo rezultatas. Džiugu, kad po dešimtmečio atkurta Lietuvos moterų rinktinė jau šiandien geba konkuruoti su komandomis, kurios nuolat dalyvauja Europos čempionatuose, o pasaulio reitinge atliktas didžiausias savaitės šuolis tarp visų nacionalinių rinktinių tik patvirtina, kad judame teisinga kryptimi“, – teigė Lietuvos tinklinio federacijos (LTF) prezidentas Darius Čerka.
Jis pabrėžė, kad dabartinės sėkmės pagrindą sudaro jaunos žaidėjos, jau spėjusios įrodyti savo vertę tarptautiniame lygyje.
„Matome aiškią grandinę – nuo sporto mokyklų ir Ozo sporto gimnazijos iki „Kauno-VDU“ ir kitų klubų bei nacionalinės rinktinės. Patyrusių žaidėjų indėlis ir jaunosios kartos potencialas leidžia tikėti, kad Lietuvos moterų tinklinis turi visas galimybes ir toliau augti“, – kalbėjo D. Čerka.
Lietuvos moterų rinktinė šiemet triumfavo preliminariame turnyre Danijoje ir pateko į Europos lygos pagrindinį etapą. Šiame turnyre lietuvės pelnė tašką prieš Bosniją ir Hercegoviną, o turnyre Šiauliuose iškovojo dvi minėtas pergales. Prieš tai lietuvės turėjo pripažinti Kroatijos, Švedijos ir Graikijos komandų pranašumą.
„Tikimės, kad šie rezultatai taps svarbiu signalu Lietuvos sporto politikos formuotojams ir aukšto meistriškumo sporto finansavimo sprendimus priimančioms institucijoms. Moterų rinktinė jau įrodė, kad net ir turėdama ribotus resursus gali pasiekti konkurencingą lygį Europoje, todėl nuoseklesnės investicijos leistų šį progresą paversti ilgalaikiais rezultatais ir priartintų Lietuvą prie sugrįžimo į Europos čempionatą.
Svarbiausia, kad Lietuvos moterų tinklinis vėl tapo matomas Europoje. Mūsų tikslas – ne vienkartinės pergalės, o tvarus augimas ir nuolatinis konkurencingumo didinimas“, – sakė LTF prezidentas.
CEV Europos lyga šiemet tapo vienu iš atrankos į 2028 metų Senojo žemyno pirmenybes etapų. Keturios stipriausios komandos – Slovėnija, Švedija, Vengrija ir Slovakija – užsitikrino tiesioginius kelialapius į Europos čempionatą.
Dėl dar keturių vietų 2028 metų pirmenybėse bus kovojama kitų metų Europos lygoje. Vietas čempionate turės kol kas dar nepaskelbtos keturios šeimininkės bei 2026 metų Europos čempionės. Likusios 11 vietų bus išdalintos pagal CEV reitingą.