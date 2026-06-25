Buvusi Lietuvos olimpietė vos 23-ejų paskelbė apie karjeros pabaigą

Šią žinią 23-ejų mergina paskelbė savo „Instagram“ paskyroje, pridėdama ir ilgą padėkos žinutę.
„Baigiu šį etapą pilna širdimi. Prisiminimai, pamokos, draugystės ir emocijos, kurias man suteikė čiuožimas, su manimi išliks amžinai“, – rašė P. Ramanauskaitė.
2022-ųjų Pekino olimpiadoje su partneriu Deividu Kizala užėmė 23-iąją vietą. 2024-aisiais Kaune vykusiame Europos dailiojo čiuožimo čempionate P. Ramanauskaitės ir D. Kizalos pora užėmė 16-ą vietą.
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Nors apie savo karjeros pabaigą 28-erių D. Kizala oficialiai nepaskelbė, jis šiuo metu jau dirba treneriu bei dailiojo čiuožimo meno bei amato moko jaunuosius čiuožėjus.