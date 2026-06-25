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Fantastiška žinia – tenisininkas V. Gaubas iškovojo dar neregėtą karjeros pergalę!

2026 m. birželio 25 d. 18:19
Lrytas.lt
Vieną iš saldžiausių savo karjeros pergalių ketvirtadienį iškovojo geriausias Lietuvos tenisininkas Vilius Gaubas (ATP-129).
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21-erių lietuvis po beprotiškos, daugiau nei keturias valandas pareikalavusios kovos, 3:6, 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 pranoko 35-erių serbą Dušaną Lajovičių (ATP-153).
Ši pergalė – itin ypatinga V. Gaubo karjeroje. Kur kas labiau patyrusį varžovą įveikęs lietuvis pirmą kartą karjeroje prasibrovė į pagrindinį prestižinio Vimbldono turnyro etapą.
Iki tol V. Gaubas toliausiai buvo nužygiavęs tik iki paskutinio atrankos etapo, bet ketvirtadienį tenisininkui pagaliau pavyko peržengti šį Rubikoną.
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Už šią pergalę V. Gaubas savo kraitį papildė 40 ATP vienetų reitingo taškų ir 80 tūkst.. svarų sterlingų.
V. Gaubo varžovas pirmajame Vimbldono turnyro etape paaiškės po ištrauktų burtų.
Vilius GaubasTenisasVimbldonas

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