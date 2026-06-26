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Asociacijos „Hockey Lietuva“ Taryba išsirinko naująją valdžią

2026 m. birželio 26 d. 16:37
Lrytas.lt
Birželio pradžioje Lietuvos ledo rituliu besirūpinančios asociacijos „Hockey Lietuva“ visuotinis narių susirinkimas išrinko naująją tarybą, kuri ketvirtadienį rinkosi į pirmąjį posėdį ir išsirinko naujus asociacijos vadovus.
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„Hockey Lietuva“ tarybos pirmininku tapo Marius Kubilius, kuris iki šiol aktyviai asociacijos veikloje nedalyvavo.
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Asociacijos generaliniu sekretoriumi nuo liepos 1 dienos pradės dirbti Remigijus Valickas. Naujasis generalinis sekretorius gerai pažįstamas ledo ritulio bendruomenei, ne vienerius metus yra vadovavęs asociacijos „Hockey Lietuva“ pirmtakei, Nacionalinei ledo ritulio lygai.
R. Valickas generalinio sekretoriaus pareigose pakeitė Vaidą Budrauską, kuris birželio pradžioje visuotiniame narių susirinkime buvo išrinktas „Hockey Lietuva“ prezidentu.
Ledo ritulys

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