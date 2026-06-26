Asociacijos „Hockey Lietuva“ Taryba išsirinko naująją valdžią

„Hockey Lietuva“ tarybos pirmininku tapo Marius Kubilius, kuris iki šiol aktyviai asociacijos veikloje nedalyvavo.
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Asociacijos generaliniu sekretoriumi nuo liepos 1 dienos pradės dirbti Remigijus Valickas. Naujasis generalinis sekretorius gerai pažįstamas ledo ritulio bendruomenei, ne vienerius metus yra vadovavęs asociacijos „Hockey Lietuva“ pirmtakei, Nacionalinei ledo ritulio lygai.
R. Valickas generalinio sekretoriaus pareigose pakeitė Vaidą Budrauską, kuris birželio pradžioje visuotiniame narių susirinkime buvo išrinktas „Hockey Lietuva“ prezidentu.