Po mero pareiškimo Rusija pasišalino iš tarptautinio turnyro: kaltina organizatorius

„Rusijos ritminės gimnastikos rinktinė nusprendė pasitraukti iš Iššūkio taurės varžybų, kurios vyks birželio 26–28 d. Rumunijos Klužo-Napokos mieste. Šis sprendimas priimtas dėl to, kad organizatoriai rimtai pažeidė varžybų taisykles“, – teigiama Rusijos rinktinės pareiškime.
„Renginio organizatoriai mus žodžiu informavo, kad sporto arenoje nebus iškelta Rusijos vėliava, o jei laimės Rusijos gimnastai, himnas grojamas nebus“, – aiškino rinktinė.
Rusija pareiškė, kad šie apribojimai „tiesiogiai“ prieštarauja šios sporto šakos valdymo institucijos sprendimui gegužę po ketverių metų diskvalifikacijos dėl karo Ukrainoje vėl priimti Rusiją į savo gretas, ir kad ji svarsto galimybę imtis teisinių veiksmų, siekdama priversti organizaciją laikytis šio sprendimo.
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Už šią sporto šaką atsakinga Pasaulio gimnastikos organizacija kol kas jokių komentarų nepateikė.
Kluž-Napokos meras Emilis Bocas trečiadienį platformoje „Facebook“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame paaiškino, kad Rusijai nebus leista renginyje naudoti savo vėliavos ir himno.
„Nesutinku, kad Europos Sąjungos šalyje būtų naudojami valstybės agresorės politiniai simboliai“, – sakė jis.
Kol kas nėra aišku, ar organizatoriai patenkino jo prašymą.
Rusija yra tikra meninės gimnastikos jėgainė – nuo 2000 iki 2016 metų ji kasmet laimėdavo olimpinį auksą šioje sporto šakoje.
Meninė gimnastika apjungia baletą ir akrobatiką, dažnai naudojant tokius reikmenis kaip juostelė, lankas ir kamuolys.
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