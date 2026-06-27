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Istorinis momentas: NHL naujokų biržoje pasirinktas lietuvis

2026 m. birželio 27 d. 19:14
Lrytas.lt
Penktadienį ir šeštadienį JAV vyksta stipriausios pasaulio ledo ritulio lygos NHL naujokų birža, o joje nuskambėjo ir lietuviškas vardas.
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Nors pirmajame rate lietuviškos pavardės išgirsti nepavyko, jau 40-uoju šaukimu antrajame rate „Florida Panthers“ pasirinko Šveicarijoje rungtyniaujantį lietuvį Simą Ignatavičių.
18-metis šį sezoną rungtyniavo Ženevos „Servette“ komandoje. Šiemet lietuvis buvo pripažintas geriausiu aukščiausios Ženevos ledo ritulio lygos naujoku.
S. Ignatavičius tapo vos trečiuoju lietuviu, pašauktu NHL naujokų biržoje: tai iki šiol buvo pavykę pasiekti tik Dariui Kasparaičiui (1992 m.) ir Dainiui Zubrui (1996 m.).
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„Panthers“ ekipa praėjusiame NHL sezone per 82 rungtynes iškovojo 40 pergalių ir Rytų konferencijos Atlanto divizione tarp aštuonių komandų buvo septinta bei į atkrintamąsias nepateko.
„Ignatavičius turi solidų greitį ir jį sugeba sukombinuoti su protingu kampų pasirinkimu, geru lazdos pastatymu ir fiziškumu. Jis gerai skaito žaidimą, kad atsidurtų teisingoje pozicijoje, ir gerai mato aikštelę ir atlieka perdavimus nei spaudžiamas oponentų“, – teigiama „Elite Prospects“ žaidėjo apibūdinime.
Memfyje (JAV) gimęs S. Ignatavičius ne vienerius metus atstovauja Lietuvos jaunimo rinktinėms įvairiose amžiaus grupėse ir yra laimėjęs ne vieną medalį.
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