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„Panthers“ stovykloje esančiam Simui Ignatavičiui – Dariaus Kasparaičio sveikinimai ir patarimai

2026 m. birželio 29 d. 20:21
Lrytas.lt
Šeštadienį NHL naujokų biržos antrajame rate 40-uoju kvietimu į NHL klubo „Florida Panthers“ gretas pakviestas Lietuvos ledo ritulio rinktinės puolėjas, 18-metis Simas Ignatavičius pirmadienį pradeda pasirodymą naujosios komandos vystymo stovykloje.
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S.Ignatavičius sulaukė kol kas aukščiausio iš lietuvių, penkto kvietimo 1992 metų NHL naujokų biržoje išgirdusio Dariaus Kasparaičio sveikinimų. 20-ies pasirodymą NHL lygoje pradėjęs „Kasparas“ patarė „Floridos Panthers“ stovykloje pasirodysiančiam puolėjui kovoti už save.
„Labai malonu, kad vėl naujokų biržoje skambėjo lietuviška pavardė. Pasakiau Simui, kad tai tik pusė darbo ir patariau būti agresyviam, visomis jėgomis stumtis į priekį ir nieko negailėti. Tikrai, labai malonu, kad vėl NHL skamba lietuviški vardai ir pasakiau Simui, kad visada skambintų, nesigėdintų ir pasakiau, kad padėsiu, kuo galėsiu. Juolabiau, kad aš gyvenu netoliese“, – hockey.lt svetainei sakė D.Kasparaitis.
Oficiali „Florida Panthers“ svetainė paskelbė klubo vystymo stovyklos sudėtį. Stovykloje savo gebėjimus demonstruos 2003 – 2008 metais gimę, pastaraisiais metais naujokų biržoje „Panthers“ klubo kviesti žaidėjai, prie kurių prisijungs visi 6 šiais metais naujokų biržoje pakviesti perspektyvūs ledo ritulininkai.
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21 žaidėjas į „Florida Panthers“ pateko per NHL naujokų biržą, trys ledo ritulininkai stovykloje dalyvaus sulaukę vardinio kvietimo. S.Ignatavičius turi aukščiausią kvietimą (40) iš visų stovykloje dalyvausiančių jaunuolių.
Darius KasparaitisNHLŠiaurės Amerikos nacionalinė ledo ritulio lyga (NHL)
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