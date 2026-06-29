Lietuvos sporto savaitė: pirmyn žygiuojantis V. Gaubas, karti krepšinio rinktinės repeticija ir staigmenos futbolo taurės turnyre

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės Lietuvos sporto įvykiai.
Svarbiausi savaitės įvykiai
Birželio 22 d. Birštone prasidėjo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treniruočių stovykla. Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda ruošiasi pasaulio čempionato atrankos rungtynėms su Didžiąja Britanija (liepos 2 d.) ir Italija (liepos 5 d.).
Birželio 22 d. Per Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubų atliktus mainus Kasparas Jakučionis buvo išleistas iš „Miami Heat“ į „Milwaukee Bucks“ komandą. „Heat“ komandoje K.Jakučionis žaidė vieną sezoną ir pelnydavo 6,2 taško.
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Birželio 22 d. Lietuvos rinktinės krepšininkas Arnas Velička sudarė sutartį su Brisbano „Bullets“ (Australija).
Birželio 22 d. Londone Vimbldono atvirojo teniso čempionato atrankos pirmajame rate Vilius Gaubas nugalėjo amerikietį Michaelą Mmoh 4:6, 6:3, 6:2, Edas Butvilas pralaimėjo tunisiečiui Moezui Ečargui 6:3, 5:7, 3:6. ATP reitinge 21 metų V.Gaubas užima 129-ąją vietą, 21 metų E.Butvilas – 226-ąją vietą.
Birželio 23 d. „Tauragės“ krepšinio klubas, kuris rudenį debiutuos Lietuvos krepšinio lygoje, sudarė sutartį su treneriu Tomu Rinkevičiumi, praėjusį sezoną dirbusiu „Gargžduose“.
Birželio 23 d. Vimbldono atvirojo teniso čempionato atrankos pirmajame rate Justina Mikulskytė nugalėjo kanadietę Carol Zhao 6:3, 7:6. WTA reitinge 30-metė J.Mikulskytė užima 243-iąją vietą.
Birželio 23–24 d. Į Lietuvos futbolo taurės pusfinalį pateko Kauno „Žalgiris“, Kretingos „Minija“, Alytaus „Dainava“ ir „Šiauliai“. Ketvirtfinalyje Lietuvos čempionas Kauno „Žalgiris“ išvykoje nugalėjo Vilniaus BFA 3:0, pirmosios lygos lyderė „Minija“ namie nugalėjo praėjusių metų taurės laimėtoją „Panevėžį“ 2:1, pirmojoje lygoje žaidžianti „Dainava“ namie nugalėjo Vilniaus raj. „Transinvest“ 1:1 (baudiniai 2:1), „Šiauliai“ namie nugalėjo aukščiausios lygos lyderį Telšių „Džiugą“ 2:1.
Birželio 24 d. Trijulių krepšinio Iššūkio serijos turnyre Suchbatore (Mongolija) „Kaunas“ užėmė penktąją vietą. „Kaunas“ laimėjo abejas grupės varžybų rungtynes, bet ketvirtfinalyje pralaimėjo „Ulanbaatar“ 17:21.
Birželio 24 d. Panevėžyje Lietuvos dviračių plento čempionato atskiro starto lenktynes laimėjo Aivaras Mikutis („Tudor“) ir Olivija Baleišytė („Dubai Police“). A.Mikutis šios rungties čempionu tapo ketvirtąjį kartą, O.Baleišytė – trečiąjį kartą. Ir vyrų, ir moterų lenktynėse dalyvavo tik po tris sportininkus.
Birželio 24 d. Vilniaus „Ryto“ krepšinio klubas sudarė sutartį su treneriu Nedu Pacevičiumi, kuris praėjusį sezoną dirbo „Ryto“ trenerio Giedriaus Žibėno padėjėju. „Gargždai“ sudarė sutartį su treneriu Pauliumi Malašausku, kuris praėjusį sezoną buvo Panevėžio „Lietkabelio“ trenerio padėjėjas.
Birželio 24 d. Vimbldono atvirojo teniso čempionato atrankos antrajame rate Vilius Gaubas nugalėjo britą Henry Searle‘ą 7:6, 7:6. Justina Mikulskytė pralaimėjo italei Lucijai Bronzetti 3:6, 3:6.
Birželio 25 d. Vilius Gaubas pirmą kartą pateko į Vimbldono atvirojo teniso čempionato pagrindines varžybas. ATP reitinge 129-ąją vietą užimantis 21 metų V. Gaubas atrankos trečiajame rate nugalėjo serbą Dušaną Lajovičių 3:6, 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 (mačas truko 4 val. 1 min.). V. Gaubas antrą kartą dalyvaus Didžiojo kirčio turnyre.
Birželio 26 d. Budapešte šiuolaikinės penkiakovės pasaulio taurės baigiamajame etape Elzbieta Adomaitytė pusfinalio varžybose užėmė 12-ąją vietą ir į finalą nepateko. Ji buvo vienintelė Lietuvos penkiakovininkė pasaulio taurės baigiamajame etape.
Birželio 27 d. Šiaurės Amerikos Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) naujokų biržoje „Florida Panthers“ antrajame rate 40-uoju šaukimu pakvietė Simą Ignatavičių, kuris praėjusį sezoną žaidė Ženevos „Servette“ (Šveicarija).
Birželio 27 d. Lengvosios atletikos turnyre Somere (Suomija) šuolio su kartimi varžybose Rugilė Miklyčiūtė užėmė antrąją vietą ir pagerino Lietuvos rekordą (4,57 m). Ankstesnis jai priklausęs šalies rekordas buvo 4,45 metro (pasiektas šių metų birželio 5 d.).
Birželio 27–28 d. Lietuvos vaikinų (iki 17 m.) krepšinio rinktinė Stambule prasidėjusiame pasaulio čempionate nugalėjo Kanadą 103:89 ir Kamerūną 94:43. Turnyras vyks iki liepos 5 d.
Birželio 28 d. Panevėžyje Lietuvos dviračių plento čempionato grupinių lenktynių nugalėtojais tapo čempiono vardą apgynęs Aivaras Mikutis („Tudor“) ir Akvilė Gedraitytė („Dubai Police“). Sidabro medalius laimėjo Rokas Adomaitis („Energus“) ir praėjusių metų čempionė Daiva Ragažinskienė („Colibri“), bronzos – Rokas Kmieliauskas („Energus“) ir Skaistė Mikašauskaitė („Gaja“). 23 metų A.Mikutis šios rungties čempionu tapo antrąjį kartą, 25 metų A.Gedraitytė – pirmąjį kartą.
Birželio 28 d. Lietuvos futbolo lygos lyderis Telšių „Džiugas“ namie sužaidė lygiosiomis su Vilniaus „Žalgiriu“ 0:0, Gargždų „Banga“ namie nugalėjo Kauno raj. „Hegelmann“ 2:0. Kitos turo rungtynės bus žaidžiamos pirmadienį. Po 16–18 rungtynių pirmauja „Džiugas“ (29), Kauno „Žalgiris“, „Banga“ (po 27), Marijampolės „Sūduva“ (26), Vilniaus raj. „Transinvest“ ir Viliaus „Žalgiris“ (po 25).
Birželio 28 d. Ulanbatore trijulių krepšinio Pasaulio turo turnyre „Gargždai“ pralaimėjo abejas grupės varžybų rungtynes ir užėmė devintąją vietą. Finale „Liman“ (Serbija) nugalėjo „Ulanbaatar“ 17:15. Pasaulio turo sezono įskaitoje pirmauja „Liman“ (440 tšk.), „Ub“ (Serbija; 415) ir „Amsterdam“ (350). „Raudondvaris“ užima 16-ąją (80), „Kaunas“ – 22-ąją (28), „Marijampolė“ – 25-ąją (20), „Gargždai“ – 26-ąją (20).
Birželio 28 d. Paplūdimio tinklinio turnyre Ženevoje (profesionalų turo Ateities lygis) Dovydas Sinkevičius ir Raigardas Mačionis užėmė 17-ąją vietą.
Birželio 28 d. Romoje plaukimo „Septynių kalvų“ turnyre 200 metrų plaukimo krūtine varžybose Kotryna Teterevkova užėmė trečiąją vietą. Tomas Lukminas užėmė ketvirtąją vietą plaukdamas 200 metru laisvuoju stiliumi. Kiti Lietuvos plaukikai į finalą nepateko (varžybose dalyvavo septyni lietuviai).
Birželio 28 d. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė draugiškose rungtynėse Šiauliuose pralaimėjo Ukrainai 92:96 (Ą. Tubelis 28, J. Valančiūnas 16, K. Jakučionis 12).
Vilius GaubasTenisasLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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