Netikėtai pasaulio taurės finalą pasiekusi penkiakovininkė Elzė Adomaitytė: „Sezonas dar neprarastas“

Į pasaulio taurės finalą E. Adomaitytė pakviesta likus mažiau nei savaitei iki varžybų Budapešte pradžios. Teisę varžytis finale gauna 36 daugiausiai taškų per 3 pasaulio taurės etapus surinkę sportininkai. Dviejuose etapuose – antrame ir trečiame – dalyvavusi E. Adomaitytė užėmė atitinkamai 37 ir 45 vietas, todėl laimingo bilieto į Vengriją nesitikėjo gauti. Vis dėlto kai kurioms sportininkėms atsisakius dalyvauti, Lietuvos atstovė savojo šanso sulaukė.
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„Gavus kvietimą, apėmė toks motyvacijos ir pasitikėjimo savimi pliūpsnis. Su treneriu iškart nusprendėme, kad dalyvausime, tik be didelių lūkesčių, o su noru pasivaržyti, pasižiūrėti, ką galiu išspausti. Varžybos ėjosi sklandžiai iki paskutinių dviejų ratų, kovojau dėl patekimo tarp 9 stipriausių sportininkių, kurios iš pusfinalio pateko į finalą“, – mintimis dalijasi E. Adomaitytė.
Kova dėl finalo – iki pat paskutinės rungties
Pasaulio taurės finalo B pusfinalį E. Adomaitytė pradėjo užtikrintai – fechtavimo rungtyje užėmė 5 poziciją tarp 18 dalyvių. Po kliūčių ruožo bendroje B pusfinalio įskaitoje lietuvė nukrito į 6 vietą, po plaukimo – į 9-ą. Deja, šios pozicijos, garantuojančios vietą finale, paskutinėje bėgimo ir šaudymo rungtyje išsaugoti nepavyko.
„Ketvirtame šaudymo ruože pajutau, kad nebegaliu bėgti, kūnas užsirakino, jėgų nebeliko, kvėpuoti sunku, karštis didžiulis. Bandžiau spausti save, bet paskutinėje bėgimo atkarpoje pritrūko jėgų, treniruočių ir visko... Kirtus finišo liniją, jaučiausi atidavusi viską. Kūnas dar nepasirengęs aukščiausiam rezultatui. Šiuo metu galiu džiaugtis, kad esu sveika ir buvau tarp geriausių pasaulio penkiakovininkių, nors rezultatai ir nėra patys geriausi, bet tikrai buvau netoli ir finalo“, – sako E. Adomaitytė.
Po dviejų dienų vykusiame finale pergalę šventė šveicarė Anna Jurt. 2024 m. Europos čempionato prizininkė Šveicarijai laimėjo pasaulio taurės finalo auksą po 36 metų pertraukos.
Sezoną aptemdė – traumų virtinė
2025 m. pasaulio čempionate 13 vietą užėmusi E. Adomaitytė aukštus tikslus kėlė ir šių metų sezonui. Vis dėlto lapkričio pabaigoje sportininkei dalinai plyšo dešinės kojos čiurna. Vasarį plyšo ir kairės kojos čiurna, o kovą – dar kartą dešinė čiurna.
Penkiakovininkei teko sėsti ant dviračio, daugiau laiko praleisti baseine ir daryti reabilitacijos pratimus. Tik balandį į normalų treniruočių režimą grįžusi E. Adomaitytė stengiasi išlikti pozityvi:
„Tai sunkiausias sezonas mano karjeroje. Psichologiškai buvo labai daug duobių ir ašarų. Ir dabar nėra viskas puikiai – galiu pasidžiaugti jau daug dalykų, bet viduje jaučiuosi suglumusi ir norėčiau turėti daugiau atsakymų, kodėl šiais metais taip viskas nesidėliojo. Žinau, kad esu tas žmogus, kuris nepasiduoda ir nepasiduosiu.
Tikiuosi pasimokyti iš šio sezono, kad būčiau stipresnė ir pasiekčiau aukščiausių rezultatų. Tai sau nuolat kartoju.ׅ
Dar yra laiko iki svarbiausių metų startų, tai tikiuosi, kad pavyks turėti kokybišką pasiruošimą, išlikti sveikai, psichologiškai geros būsenos ir Europos bei pasaulio čempionatuose parodyti tai, ko nepavyko iki šiol.“
Europos suaugusiųjų šiuolaikinės penkiakovės čempionatas rugpjūčio 3–9 d. vyks Turkijoje, pasaulio čempionatas – rugpjūčio 24–30 d. Kinijoje.