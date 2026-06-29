Pasaulio čempionate jaunoji buriuotoja Liepa Rimaitė – tarp 10 stipriausių mergaičių

Tai – aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas „Optimist“ pasaulio čempionatų istorijoje. Kol kas Lietuvos aukščiausia – 7 – vieta pasaulio „Optimist“ čempionato bendroje įskaitoje buvo iškovota Eriko Scheidto.
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„Esu be galo laiminga. Ne viską pavyko įgyvendinti pagal planą, buvo ir keistų, netikėtų situacijų, bet du pagrindiniai mano išsikelti tikslai buvo pasiekti – patekti į auksinį laivyną ir patekti į merginų pasaulio Top 10. Tai man buvo svarbiausia“, – po finišo teigė jaunoji sportininkė.
Pirmąsias kelias čempionato dienas sportininkai varžėsi kvalifikacinėse lenktynėse, po kurių, pagal pasiektus rezultatus buvo padalinti į auksinį, sidabrinį, bronzinį bei smaragdinį laivynus. Lietuvos atstovė, dvejose iš penkių kvalifikacinių lenktynių finišavusi geriausiųjų trejetuke, užtikrintai pateko į stipriausiųjų buriuotojų – auksinį – laivyną ir likusias tris čempionato dienas varžėsi būtent su stipriausiais.
Auksiniame laivyne buvo įvykdytos dar 7 lenktynės, po kurių bendroje įskaitoje L. Rimaitė rikiuojasi 61 pozicijoje, o drauge užėmė 8 vietą tarp pasaulio čempionato merginų.
„Liepa parodė, kad sunkus darbas ir atsidavimas gali padaryti viską įmanoma. Ji yra tikra kovotoja – tai matosi iš jos aistros kiekvienoje treniruotėje. Tai buvo tik antrasis jos IODA pasaulio čempionatas, o per vienerius metus ji padarė milžinišką progresą – nuo bronzinio laivyno iki auksinio, ir dabar jau yra tarp 10 stipriausių pasaulio Optimist buriuotojų merginų. Tai didžiulis pasiekimas ne tik Lietuvai, bet ir visam Baltijos regionui“, – po finišo džiaugėsi merginos treneris Davis Andersons.
Pasak organizatorių, čempionato akvatorija sportininkams nešykštėjo iššūkių – joje vyravo stiprios srovės, nenuspėjami vėjo pokyčiai, kas reikalavo sudėtingo taktinio buriavimo. Būtent tokiose sąlygose atsiskleidžia tikras sportininko meistriškumas – gebėjimas skaityti vėją, greitai priimti sprendimus ir išlaikyti stabilumą tarp stipriausių.
Pasaulio „Optimist“ čempionatas vyko Tanžere, Maroke, birželio 20–28 dienomis.