Pasaulio sporto savaitė: bausmė teniso čempionei, pirmosios pergalės ir šūsnis Deimantinės lygos rekordų

Tai buvo įdomiausi praėjusios savaitės pasaulio sporto įvykiai.
Svarbiausi savaitės įvykiai
Birželio 22 d. Tarptautinė teniso garbingo elgesio agentūra (ITIA) ketveriems metams diskvalifikavo 2023 m. Vimbldono čempionę ir Tokijo olimpinių žaidynių prizininkę čekę Marketą Vondroušovą, kuri 2025 m. gruodį atsisakė įsileisti dopingo kontrolės pareigūnus.
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Birželio 27 d. JAV, Kanadoje ir Meksikoje vykstančiame pasaulio vyrų futbolo čempionate baigėsi grupių varžybos. Per trejas rungtynes po tris pergales pasiekė Meksika, Prancūzija ir čempionės vardą ginanti Argentina. Kita grupių nugalėtojomis tapo Šveicarija, Brazilija, JAV, Vokietija, Nyderlandai, Belgija, Ispanija, Kolumbija ir Anglija. Visas trejas rungtynes pralaimėjo Haitis, Tunisas, Irakas, Jordanija, Uzbekistanas ir Panama.
Birželio 27 d. Teniso turnyro Bad Homburge (Hesenas, Vokietija; WTA 500) finale čekė Karolina Muchova nugalėjo japonę Naomi Osaka 6:1, 1:0 (N.Osaka atsisakė tęsti mačą). WTA reitinge 11-ąją vietą užimanti 29 metų K.Muchova iškovojo trečiąjį titulą. Buvusi pirmoji pasaulio raketė 28 metų N.Osaka nuo 2021 m. vasario nelaimėjo nė vieno turnyro ir per tą laiką keturis kartus pralaimėjo finale. Turnyro Istborne (Anglija; WTA 250 ir ATP 250) nugalėtojais tapo WTA reitinge 27-ąją vietą užimanti 31 metų amerikietė Madison Keys (vienuoliktasis titulas) ir ATP reitinge 48-ąją vietą užimantis 27 metų belgas Zizou Bergsas (pirmasis titulas), turnyro Maljorkos Palmoje (Ispanija; ATP 250) – ATP reitinge 25-ąją vietą užimantis 27 metų ispanas Alejandro Davidovichius Fokina (jis šeštąjį kartą žaidė ATP turnyro finale, bet iškovojo pirmąjį titulą).
Birželio 28 d. Paryžiuje lengvosios atletikos Deimantinės lygos etape Deimantinės lygos rekordus pagerino botsvanietis Busangas Kebinatshipi (400 m nubėgo per 43,54 sek.), Marileydi Paulino iš Dominikonų Respublikos (400 m nubėgo per 48,48 sek.) ir šveicarė Audrey Werro (800 m nubėgo per 1 min. 53,80 sek.). 100 metrų bėgimo varžybas laimėjo amerikietis Trayvonas Bromellas (9,91 sek.). Geriausius pasaulio sezono rezultatus pasiekė kanadietis Marco Aropas (800 m) ir australas Cameronas Myersas (1500 m). Trečiąją sezono pergalę pasiekė amerikietis Jamalas Brittas (110 m su barjerais) ir A.Werro (800 m).
Birželio 28 d. Asene motociklų lenktynių Didžiojo prizo Nyderlandų etapo nugalėtoju tapo pirmąją karjeros pergalę pasiekęs japonas Ai Ogura („Aprilia“), antrąją vietą užėmė ispanas Raulis Fernandezas („Aprilia“), trečiąją – ispanas Jorge Martinas („Aprilia“). Bendrojoje įskaitoje po 10 iš 22 etapų pirmauja J.Martinas (193), italas Marco Bezzecchi („Aprilia“, 186) ir italas Fabio Di Giannantonio („Ducati“, 177).
Birželio 28 d. Špylberge „Formulės-1“ čempionato Austrijos etapo nugalėtoju tapo britas George‘as Russellas („Mercedes“), antrąją vietą užėmė olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“), trečiąją – italas Kimi Antonelli („Mercedes“). Bendrojoje įskaitoje po 8 iš 22 etapų pirmauja K.Antonelli (171), G.Russellas (131) ir britas Lewisas Hamiltonas („Ferrari“, 125).
Birželio 28 d. Vyrų tinklinio Tautų lygos pagrindiniame etape po antrojo iš trijų turnyrų pirmauja vienintelė visas aštuonerias rungtynes laimėjusi Japonija (20 tšk.), JAV (19), Lenkija (17), Ukraina ir Italija (po 16).
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