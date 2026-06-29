Trakuose paaiškėjo Lietuvos triatlono čempionai – auksu pasipuošė M. Jablonskis ir G. Garbauskaitė

Olimpinėje distancijoje, kurioje dalyviams teko nuplaukti 1,5 km, numinti dviračiu 40 km ir nubėgti 10 km, triumfavo ir Lietuvos čempionais tapo Mantas Jablonskis ir Gabrielė Garbauskaitė.
M. Jablonskis („TRItonas“) finišavo per 2 val. 2 min. Jis šalies čempionu tapo trečią sykį.
Sidabro medalį iškovojo nedaug atsilikęs Oskaras Grigonis („Emmanuel University-BTT-LSR; 2 val. 2 min. 42 sek.). Bronza pasidabino patyręs Marijus Butrimavičius („Trakų sporto centras“; 2:05.17).
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„Šiandien sekėsi labai gerai. Suplaukėme su antra grupe, ne su lyderiais, bet geroje vietoje. Labai norėjau minti dviratį kartu su M. Butrimavičiumi ir tą padarėme. Gaudėme pirmaujantį O. Grigonį. Nors jis dar pirmavo pradėjus bėgti, trečiajame rate Oskarą aplenkiau ir tuomet tiesiog stengiausi išlaikyti tempą. Kadangi oras karštas, varžybos buvo sunkios“, – įspūdžiais dalinosi M. Jablonskis.
Intriguojanti kova vyko tarp moterų. Čia dėl aukso grūmėsi dvi talentingos sportininkės – Gabrielė Garbauskaitė ir Unė Narkūnaitė.
Pirmą kartą Lietuvos suaugusių čempione tapo G. Garbauskaitė („Neko Runners“). Ji finišavo per 2 val. 17 min. 30 sek.
Neseniai savo amžiaus grupės Europos vicečempione tapusi U. Narkūnaitė (BTT) šįkart liko antra (2:18.33). Bronzos medalį iškovojo Vilgustė Gustaitytė (Panevėžio triatlono klubas/RSSG/IPM; 2:22.16).
„Sekėsi gerai – pirmiausiai man maloniai plaukėsi su hidrokostiumu. Suplaukėme grupelėje, išlipome kartu su Une ir stipriai atidirbome važiuodamos dviračiais, kuomet pasivijome Vilgustę. Bėgti buvo labai karšta. Pradėjome bėgti visos kartu, vėliau po truputį atsiskyrėme. Džiaugiuosi, kad šiemet Trakuose pakeitė trasą ir bėgti buvo patogiau. Galbūt karštas oras man mažiau pakenkė nei kitoms dalyvėms. Pavyko bėgti komfortišku tempu ir labai džiaugiuosi savo rezultatu“, – pasakojo G. Garbauskaitė.
Lietuvos triatlono taurėje Trakuose sportininkai varžėsi ir kituose nuotoliuose. Per pus trumpesnėje sprinto distancijoje triumfavo Arimantas Sakalas („SSC-BTT“) – 1 val. 3 min. 50 sek.
Antrąją vietą užėmė latvis Sebastianans Zigarkovs (1:05.37), trečiąją – Matas Jonikaitis (Panevėžio triatlono klubas/RSSG; 1:07.35).
Tarp moterų greičiausia buvo Ūla Sijavičiūtė (SSC-BTT) – 1 val. 10 min. 50 sek.
Antra finišavo Ugnė Dvilevičiūtė (BTT; 1:16.37), trečia – Austėja Denisovaitė (Klaipėdos triatlono klubas; 1:19.32).
Super sprinto rungtyje nugalėtojais tapo Kristupas Jančius (32.54) ir Lėja Bubulaitė (37.59).
Tiek sprinto, tiek super sprinto estafetėse nugalėjo Vedestas Šefleris, Martynas Jočys ir Simonas Jočys.
Bendroje LTT įskaitoje po trijų etapų pirmauja M. Butrimavičius (olimpinė distancija), Gabija Juknytė (olimpinė distancija), Miroslavas Zniščinskis (sprinto distancija) ir U. Dvilevičiūtė (sprinto distancija).
Ketvirtas LTT etapas – Jonavos triatlonas – vyks liepos 19 dieną.