Kaune praūžė regbio fiesta: lietuvių kelyje – ir svečiai iš Jamaikos

Idėja surengti šį turnyrą ilgą laiką brendo Kauno regbio akademijos aplinkoje. Galiausiai treneriai Saimonas Rašytinis ir Irmantas Urbaitis ėmėsi šios iniciatyvos, siekiant kelti Lietuvos regbio lygį bei suteikti tarptautinių rungtynių patirties talentingiems šalies regbininkams.
Pastaraisiais metais Lietuvoje nuspręsta burti U18 rinktinę, po truputį ruošiant žaidėjus nacionalinei vyrų komandai. Dar pernai Lietuvos regbio federacija kartu su „Rugby Europe“ organizavo tarptautinį „Crossborder“ jaunių turnyrą. Šiemet šis turnyras neįvyks, todėl „Rising Nations“ atsiradimas išsprendė šią spragą.
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„Turime rinktinę, turime jaunimo, bet neturime kur žaisti. Tapo aišku, kad reikia nelaukti, o kurti galimybes patiems. Buvo pradėti skambučiai, laiškai ir pokalbiai su užsienio komandomis bei treneriais. Prie kontaktų rato prisidėjo ir Lietuvos regbio federacijos prezidentas Edmundas Ščavinskas, palaikęs šią iniciatyvą nuo pirmųjų žingsnių. Taip iš ilgiau brandintos idėjos ir realaus poreikio gimė „Rising Nations“ turnyras“, – sakė S. Rašytinis.
Lietuvos U18 rinktinė, kurios trenerių štabe taip pat dirbo ir Tautvydas Mažylis, turnyre Kaune sužaidė trejas rungtynes. Lietuviai po atkaklios kovos 15:17 nusileido Latvijai, 12:53 neatsilaikė prieš Jamaikos bendraamžius ir 7:44 nusileido Švedijai.
Turnyre triumfavo Jamaika, antrąją vietą užėmė Švedija, trečiąją – Latvija.
„Šio turnyro esmė nebuvo vien rezultatai švieslentėje. Lietuvos jaunimui tai buvo neįkainojama galimybė susidurti su skirtingomis regbio mokyklomis, pajusti kitokį žaidimo tempą, fizinį kontaktą, sprendimų greitį ir atsakomybę atstovaujant savo šaliai. Tokios rungtynės parodo, kur esame šiandien, bet dar svarbiau – jos parodo, kur turime augti“, – pabrėžė komandos vadovas I. Urbaitis.
Turnyro organizatoriai ypač džiaugiasi, kad į Kauną pavyko prisikviesti Jamaikos regbininkus. Tai įvyko dėl gerų Kauno regbio akademijos ryšių su „Elite Rugby Academy“ Anglijoje, kur tobulėja ir Lietuvos jaunimas. Šios akademijos Anglijoje vadovas Nashas Cohenas yra subūręs Jamaikos rinktinę.
„Viešint Anglijoje, užsiminėme apie norą juos išvysti Kaune. Iš pradžių jie žiūrėjo skeptiškai, tačiau Saimonas Rašytinis turėjo puikią iškalbą ir, gavę pritarimą iš savo federacijos, jamaikiečiai nusprendė dalyvauti „Rising Nations“. Tai buvo jų paskutinis pasiruošimo etapas prieš Meksikoje vyksiantį regbio turnyrą“, – atskleidė I. Urbaitis.
Turnyras Kaune išsiskyrė ir pačiu formatu. Komandos žaidė pagal pilnas regbio-15 taisykles – du kėlinius po 30 minučių. Tai jauniesiems žaidėjams suteikė kur kas realesnę klasikinio regbio patirtį: su grumtynėmis, užribiais, struktūra, fiziniu kontaktu, sprendimų priėmimu ir atsakomybe kiekvienoje aikštės zonoje.
Įtemptas grafikas taip pat pareikalavo daug jėgų – komandoms teko sužaisti po dvejas rungtynes per dieną. Papildomu išbandymu tapo ir karštas oras, kuris pareikalavo dar daugiau koncentracijos ir fizinės ištvermės.
Dar vienas iššūkis lietuviams buvo sudėties komplektacija. Kadangi jau netrukus vyks Europos U18 regbio-7 čempionatas, buvo nuspręsta į rinktinę nekviesti elitinio diviziono kovoms besiruošiančių nacionalinės Lietuvos jaunimo regbio-7 komandos narių.
Kaip teigė I. Urbaitis, dėl to R15 rinktinės žaidėjų pasirinkimas susitraukė.
„Tačiau tai netapo kritiniu momentu. Priešingai – tai atvėrė duris žaidėjams, kurie galbūt net nesitikėjo apsivilkti Lietuvos rinktinės marškinėlių. Kai kuriems tai buvo naujas šansas, nauja motyvacija ir galbūt net priežastis likti regbyje tuo metu, kai jie jau svarstė sustoti, – pabrėžė I. Urbaitis. – Pasirinktas būtent R15 formatas, nes tai yra klasikinė regbio forma, kurioje atsiskleidžia ne tik greitis, bet ir kontaktas, struktūra, grumtynės, komandinis darbas, disciplina ir kelias į vyrų regbį. Organizatoriai tikrai nepriešina R15 ir R7 formatų – Lietuvos jaunimui reikia abiejų kelių. R7 duoda greitį, o R15 duoda regbio pagrindą.“
Tiek organizatoriai, tiek svečiai vieningai sutarė – pirmasis „Rising Nations“ turnyras tikrai pavyko. Visi gyrė ir atmosferą, ir patį turnyro lygį.
Lietuvos U18 rinktinės treneris S. Rašytinis prasitarė, kad jau dabar yra planuojamas 2027 metų „Rising Nations“ turnyras. Visos šiemet dalyvavusios komandos sutiko sugrįžti kitais metais, o prie jų turėtų prisijungti ir Fidžio rinktinė.
Tikimasi, kad jau kitais metais šiame turnyre dalyvaus aštuonios U18 ir šešios U16 rinktinės. Tokia kryptis leistų turnyrą išauginti iš pirmojo sėkmingo bandymo į rimtą kasmetinę tarptautinę jaunimo regbio platformą Lietuvoje.
„Jau yra sukirsta rankomis su užsienio regbio teisėjais, turinčiais solidžios tarptautinės patirties teisėjaujant „Dubai Sevens“, pasaulio regbio varžybose ir kituose aukšto lygio turnyruose. Tai turėtų suteikti „Rising Nations“ turnyrui dar daugiau patrauklumo, solidumo ir tarptautinio svorio“, – teigė I. Urbaitis.
I. Urbaitis taip pat užsiminė, kad šį savaitgalį jis lydės Lietuvos U16 komandą į Prahą (Čekija), kur Lietuvos jaunimas susikaus su Naujosios Zelandijos ekipa. Šios išvykos metu planuojama aptarti paskutines detales dėl galimo Naujosios Zelandijos komandos atvykimo į „Rising Nations 2027“.
„Norime, kad čia atvyktų vis stipresnės komandos, kad Lietuvos žaidėjai gautų daugiau tarptautinių rungtynių namuose, o pats turnyras ilgainiui taptų svarbia jaunimo regbio augimo dalimi ne tik Lietuvoje, bet ir platesniame regione“, – vylėsi I. Urbaitis.